Деньги на реконструкцию вечно загруженного Бердского шоссе попросил губернатор Травников у правительства РФ
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Деньги на реконструкцию вечно загруженного Бердского шоссе попросил губернатор Травников у правительства РФ

8:00:007/9/2021
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По шоссе проходит путь всех, кто передвигается в сторону Барнаула. Дорога ведет к Академгородку, строящемуся центру СКИФ (синхротрон). Также в той стороне будет находится федеральный детский реабилитационный центр, который построят на территории Бердска.

Пробки на Бердском шоссе могут исчезнуть после реконструкции

Реконструкция Бердского шоссе волнует многих жителей Новосибирска, Бердска, Искитима и других населенных пунктов, находящихся в южном направлении Новосибирской области. На данный проект потребуются большие суммы вложений, которые правительство региона планирует получить из федерального бюджета.

- Мы не выходим на федеральный уровень с «мелочами», а стараемся выходить с системными решениями, – отметил Андрей Травников.

По Бердскому шоссе проходит путь всех, кто передвигается в сторону Барнаула, данная дорога ведет к Академгородку, к госуниверситету, строящемуся центру СКИФ (синхротрон), планирующегося открыть в 2024 году. Также в той стороне находится будущий федеральный детский реабилитационный центр, который построят на территории Бердска.

Нагрузка на трассу будет расти с каждым годом. В 2021 году должна быть разработана проектно-сметная документация, после чего будет ясно, сколько денег потребуется на реконструкцию.

– Конечно, нам требуется помощь из федерального бюджета. Я направил обращение в правительство России и надеюсь, что депутаты Госдумы поддержат нашу инициативу, – сказал Андрей Травников.

Губернатор не пояснил, каким образом изменится шоссе и какие развязки добавятся. Но жители Бердска прекрасно знают, если на трассе стоит пробка, объехать ее по альтернативному пути практически не представляется возможным.

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