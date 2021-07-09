Деньги на реконструкцию вечно загруженного Бердского шоссе попросил губернатор Травников у правительства РФ

Реконструкция Бердского шоссе волнует многих жителей Новосибирска, Бердска, Искитима и других населенных пунктов, находящихся в южном направлении Новосибирской области. На данный проект потребуются большие суммы вложений, которые правительство региона планирует получить из федерального бюджета.
- Мы не выходим на федеральный уровень с «мелочами», а стараемся выходить с системными решениями, – отметил Андрей Травников.
По Бердскому шоссе проходит путь всех, кто передвигается в сторону Барнаула, данная дорога ведет к Академгородку, к госуниверситету, строящемуся центру СКИФ (синхротрон), планирующегося открыть в 2024 году. Также в той стороне находится будущий федеральный детский реабилитационный центр, который построят на территории Бердска.
Нагрузка на трассу будет расти с каждым годом. В 2021 году должна быть разработана проектно-сметная документация, после чего будет ясно, сколько денег потребуется на реконструкцию.
– Конечно, нам требуется помощь из федерального бюджета. Я направил обращение в правительство России и надеюсь, что депутаты Госдумы поддержат нашу инициативу, – сказал Андрей Травников.
Губернатор не пояснил, каким образом изменится шоссе и какие развязки добавятся. Но жители Бердска прекрасно знают, если на трассе стоит пробка, объехать ее по альтернативному пути практически не представляется возможным.