Лекарство от коронавируса "Мир-19" эффективно даже против опасного индийского штамма
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Лекарство от коронавируса "Мир-19" эффективно даже против опасного индийского штамма

7:35:527/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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При разработке "Мира-19" выбрали специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека. Это делает препарат абсолютно безопасным для пациентов.

Сейчас заболевшим коронавирусом предлагают бесплатные лекарства
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Федеральном медико-биологическом агентстве назвали новый препарат  от коронавируса "Мир-19" максимально эффективным будет в первые 2-3 после после заражения.
Он будет действенна против известных штаммов COVID-19, включая особо опасные британский и индийский.

"Кроме того, участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям", — цитирует главу агентства Веронику Скворцову РИА Новости.

При разработке "Мира-19" выбрали специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека. Это делает лекарство абсолютно безопасным для пациентов.

Препарат в 10 000 раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного во время эксперимента при помощи активного компонента — он разрушает конкретный участок генома коронавируса, который отвечает за его способность к размножению, отметили в ФМБА.

Вторую фазу клинических исследований планируют завершить к середине августа 2021 года. Если эффективность препарата у зараженных COVID-19 подтвердится, то "Мир-19", препарат зарегистрируют.

"Мир-19" — антидот против вируса. Его вводят ингаляционным или интраназальным путем. Разработчиком стал "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, ведущий исследования.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сейчас всем заболевшим ковидом выдают бесплатные лекарства.

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