"Городскую электричку" запустили по шести маршрутам на левобережье Новосибирска 9 июля 2021

Совместный проект Западно-Сибирской железной дороги и правительства Новосибирской области "Городская электричка" предусматривает строительство четырех станций и железнодорожного кольца между берегами Оби. Первая станция открылась в Новосибирске 8 июля. Она располагается на левобережье и позволит значительно сократить время пассажиров в пути, рассказали в региональном правительстве.
"Время в пути для пассажиров будет значительно сокращено в сравнении с автомобильным транспортом. Поездка до станции "Новосибирск-Главный" займет примерно полчаса, до остановочной платформы "Гагаринская" - 38 минут, до станции "Новосибирск-Восточный" - 45 минут", - сообщил начальник ЗСЖД Александр Грицай.
Всего от новой остановочной платформы "Пригородный простор" будут курсировать шесть маршрутов. Три из них начали курсировать уже в четверг, еще три маршрута запустили в пятницу. Поезда будут ходить по будням.
Протяженность маршрута составляет 23,6 км. Для организации движения не требуется покупать новые поезда. Прогнозируемый пассажиропоток в первый месяц - 500 человек в день, затем он будет увеличиваться.
Дальнейшее строительство железнодорожной инфраструктуры в рамках "Городской электрички" будет вестись только за счет РЖД, но власти рассматривают также вероятность привлечения инфраструктурных кредитов на этот проект.
Проект "Городская электричка" направлен на развитие транспортной доступности левого берега Новосибирска за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценивал реализацию первого этапа "Городской электрички" в 600 млн рублей. Главное преимущество проекта - использование уже существующих железнодорожных путей, не требующих дополнительных затрат. По прогнозу ЗСЖД, по завершении строительства "Городской электрички" пассажиропоток должен вырасти на 11,5 млн человек.