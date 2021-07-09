Новорожденного младенца в пакете выбросила на улицу его мать
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Новорожденного младенца в пакете выбросила на улицу его мать

8:44:187/9/2021Фото: Pxfuel
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Ребенка увезли в больницу, проходят поиски его матери. О малыше отзываются, что он активный и подвижный.

Найденный на улице ребенок чувствует себя хорошо

В Энгельсе Саратовской области на улицу выбросили пакет, в котором лежал новорожденный ребенок.

Медики, прибывшие на место, госпитализировали малыша, об этом сообщили в региональном СК.

- Прохожая обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик, прибывшими на место медиками ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в распространенном сообщении.

По факту обнаружения младенца проводятся доследственные мероприятия, идет поиск матери, выбросившей ребенка.

В настоящее время новорожденный находится в медицинском учреждении, ему ничего не угрожает.

О малыше отзываются, что он активный и подвижный.

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