Новорожденного младенца в пакете выбросила на улицу его мать

В Энгельсе Саратовской области на улицу выбросили пакет, в котором лежал новорожденный ребенок.
Медики, прибывшие на место, госпитализировали малыша, об этом сообщили в региональном СК.
- Прохожая обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик, прибывшими на место медиками ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в распространенном сообщении.
По факту обнаружения младенца проводятся доследственные мероприятия, идет поиск матери, выбросившей ребенка.
В настоящее время новорожденный находится в медицинском учреждении, ему ничего не угрожает.
О малыше отзываются, что он активный и подвижный.