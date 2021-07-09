За концерт Арбениной с нарушением антиковидных ограничений заплатят 1 млн рублей организаторы

В Москве могут оштрафовать организаторов концерта Дианы Арбениной, который проходил на теплоходе «РИО-1».
Сумма штрафа может достигнуть миллиона рублей.
- В ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1", — рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
По словам проверяющих, на концерте присутствовало более 500 зрителей, при этом у них не проверяли ПЦР-тесты и QR-коды. Штраф за данное нарушение составляет от 300 тысяч рублей до миллиона. Причем деятельность организации может быть приостановлена на срок до 3 месяцев.
Концерт, проведенный лидером рок-группы «Ночные снайперы» прошел в честь ее дня рождения на воде, как и мечтала певица.