За концерт Арбениной с нарушением антиковидных ограничений заплатят 1 млн рублей организаторы
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За концерт Арбениной с нарушением антиковидных ограничений заплатят 1 млн рублей организаторы

10:47:057/9/2021Фото: Wikimedia Commons
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Выступление проходило на теплоходе «РИО-1». По словам проверяющих, присутствовало более 500 зрителей, при этом у них не проверяли ПЦР-тесты и QR-коды.

Без ПЦР и QR-кодов пришли зрители на концерт Арбениной

В Москве могут оштрафовать организаторов концерта Дианы Арбениной, который проходил на теплоходе «РИО-1».

Сумма штрафа может достигнуть миллиона рублей.

- В ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1", — рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По словам проверяющих, на концерте присутствовало более 500 зрителей, при этом у них не проверяли ПЦР-тесты и QR-коды. Штраф за данное нарушение составляет от 300 тысяч рублей до миллиона. Причем деятельность организации может быть приостановлена на срок до 3 месяцев.

Концерт, проведенный лидером рок-группы «Ночные снайперы» прошел в честь ее дня рождения на воде, как и мечтала певица.

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