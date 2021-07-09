Новые санкции ввели США против российских компаний и граждан

Минторг США расширил санкционный список на 34 новых позиции. На этот раз под санкции попали еще три компании из России и три россиянина, сообщает информагентство Reuters.
Меры применили к Андрею Кузнецову, Дмитрию Кравченко и Маргарите Кузнецовой, а также ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и группе компаний "Радиант".
В черный список также попали 14 компаний из Китая. Их американская сторона обвинила в нарушениях прав человека по отношению к мусульманскому меньшинству в Синцзянь-уйгурском автономном регионе - излишнем наблюдении и принудительном труде.
6 июля сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена модернизирует систему использования экономических санкций, собираясь отойти от «масштабных кампаний по оказанию давления» на другие страны, чтобы избежать серьезного экономического ущерба для Вашингтона.