Блогеру Mellstroy вынесли приговор за избиение девушки в прямом эфире

В ходе разбирательства по факту избиения 21-летней знакомой блогера, которая пострадала от его побоев, мировым судьей Пресненского района Москвы вынесен приговор для Андрея Бурима (Mellstroy) - полгода исправительных работ.
Побои подсудимый нанес во время проведения стрима, когда в зале, где велась запись, сидели не меньше десяти человек, а в интернете смотрело «неопределенное число подписчиков».
- Суд назначил 23-летнему Буриму шесть месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно, — сообщили в прокуратуре Москвы.
Именно такое наказание ведомство запрашивало для блогера.
Во время проведения стрима в октябре 2020 года Mellstroy ударил свою знакомую лицом об стол. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
Приговор в силу не вступил, сторона потерпевшей заявила, что будет подавать апелляцию, по их требованию блогера могут отправить на два года в заключение — такое наказание могло быть по статье, по которой его признали виновным.