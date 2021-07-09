Сотни голых женщин: Эротическая выставка открылась в Новосибирске
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Сотни голых женщин: Эротическая выставка открылась в Новосибирске

9:59:537/9/2021Фото: vk.com
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Среди экспонатов выставки фотографии, картины, арт-объекты. Целый месяц в лофт-парке «Подземка» будет работать фотовыставка «Сибирь.НЮ 5.0».

В Новосибирске в пятый раз жителей провоцируют эротическими экспонатами на выставке

В Новосибирске представили на оценку зрителей необычный показ работ от авторов из разных сибирских городов.

Экспозиция состоит из 150 экспонатов, среди которых картины, фотографии и необычные арт-объекты в эротической тематике.

Уже в пятый раз проводится данная провокационная выставка. На входе гостей встречает обнаженная натурщица, с которой можно сделать сэлфи.

Необычный показ мод прошел перед открытием экспозиции. А вернисаж презентовали несколько танцовщиц в черном нижнем белье, бандаже и масках.

Целый месяц в лофт-парке «Подземка» будет работать фотовыставка «Сибирь.НЮ 5.0», на которой представлены сотни фотографий обнаженных женщин и  мужчин.

Несовершеннолетние на выставку не допускаются — им вход воспрещен. Пенсионеры могут приобрести билет со скидкой - при наличии пенсионного удостоверения он будет стоить 150 рублей.

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