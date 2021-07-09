Суд запретил садиться за руль сбившему насмерть 5-летнего мальчика на самокате экс-директору КБУ Бердска
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Суд запретил садиться за руль сбившему насмерть 5-летнего мальчика на самокате экс-директору КБУ Бердска

9:42:437/9/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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После задержания Дмитрию Кожемякину избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Из-за широкого общественного резонанса дело из МВД передали в СКР.

Трагедия произошла днем 8 июля на "зебре"

В отношении водителя автомобиля Audi Q7, который насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате в новосибирском Академгородке избрана мера пресечения. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в управлении МВД по Новосибирской области 9 июля, ему запретили определенные действия.

- Железнодорожным районным судом в пятницу избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, а именно - на управление автомобилем или иным видом транспорта, - уточнили в полиции. О сроках действия ограничения в ведомстве не осведомлены.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9 июля в Новосибирске задержали задавивший насмерть 5-летнего мальчика экс-директор КБУ Бердска Дмитрия Кожемякина. Установлено, что он,  директор по развитию физико-математической школы при НГУ, сидел за рулем Audi Q7.

Напомним, днем 8 июля многодетная мама с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, 2016 года рождения, за ним шла мать с младенцем.

— В это время водитель, 1965 года рождения двигался на автомашине и совершал поворот направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм, - рассказали в управлении СКР по региону.

Из-за широкого общественного резонанса дело из МВД передали в Следственный комитет.

ДТП произошло на глазах у матери и сестры ребенка. Чуть позже появилось видео смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль сбивает ребенка. На место трагедии с истошным криком с коляской подбегает мама малыша. Она отпускает коляску и вытаскивает из-под колес своего сына. Затем она положила его на траву. Все это время мать кричала. Коляску подхватила старшая дочь. При этом, как говорят очевидцы, на лице 56-летнего водителя в тот момент был ужас. Он не пытался сбежать, а сразу вышел из автомобиля. Но помочь мальчику уже было нельзя - он умер.

Дмитрий Кожемякин возглавлял муниципальный комбинат бытовых услуг Бердск около двух лет. Но в 2011-м его уволил тогдашний мэр Бердска Илья Потапов по 278-й статье ТК РФ. Кожемякин судился за восстановление в должности, но безуспешно. На Кожемякина заводили уголовное дело.

Подробности - в ближайшее время.

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