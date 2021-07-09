Кому в нирвану побыстрей? Шприцуют всех желающих
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кому в нирвану побыстрей? Шприцуют всех желающих

9:51:267/9/2021
0

Линево. Пр. Юбилейный, 1г.

В рубрику ""Сообщи свои новости" написал Алексей:
Линево. Пр. Юбилейный, 1г.
Линево. Пр. Юбилейный, 1г.

Кому в нирвану побыстрей? Шприцуют всех желающих. Линево. Пр. Юбилейный, 1г.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Это случилось два месяца назад: что заподозрили у Меньшова
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
К чему привели откровения Прокловой: памятники Табакова рушат
Разработчик раскрыл правду о вакцине «Спутник V»
вакцинанция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы где ставили прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСуд запретил садиться за руль сбившему насмерть 5-летнего мальчика на самокате экс-директору КБУ Бердска
9:42:43 7/9/2021
Суд запретил садиться за руль сбившему насмерть 5-летнего мальчика на самокате экс-директору КБУ Бердска
Блогеру Mellstroy вынесли приговор за избиение девушки в прямом эфире
9:23:25 7/9/2021
Блогеру Mellstroy вынесли приговор за избиение девушки в прямом эфире
Самые яркие летние имена для мальчиков: Они заряжены на счастливую и безбедную жизнь
9:20:00 7/9/2021
Самые яркие летние имена для мальчиков: Они заряжены на счастливую и безбедную жизнь
Новые санкции ввели США против российских компаний и граждан
9:10:26 7/9/2021
Новые санкции ввели США против российских компаний и граждан
Новорожденного младенца в пакете выбросила на улицу его мать
8:44:18 7/9/2021
Новорожденного младенца в пакете выбросила на улицу его мать
"Городскую электричку" запустили по шести маршрутам на левобережье Новосибирска 9 июля 2021
8:29:36 7/9/2021
"Городскую электричку" запустили по шести маршрутам на левобережье Новосибирска 9 июля 2021
Детальный календарь зачатия мальчика и девочки по Луне в июле 2021 года: Точность 100%
8:20:07 7/9/2021
Детальный календарь зачатия мальчика и девочки по Луне в июле 2021 года: Точность 100%
БердскДеньги на реконструкцию вечно загруженного Бердского шоссе попросил губернатор Травников у правительства РФ
8:00:00 7/9/2021
Деньги на реконструкцию вечно загруженного Бердского шоссе попросил губернатор Травников у правительства РФ
Когда Россия вмешается в дела в Афганистане, заявил Лавров
7:57:04 7/9/2021
Когда Россия вмешается в дела в Афганистане, заявил Лавров
Пять прекрасных причин пить красное вино каждый вечер для здоровья
7:47:00 7/9/2021
Пять прекрасных причин пить красное вино каждый вечер для здоровья