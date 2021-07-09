Очереди из гробов скопились в крематории из-за высокой смертности в Петербурге

В петербургском крематории снова «гробовой» завал. Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объемы.
Родственники умерших петербуржцев хотят побыстрее организовать прощание. Из-за дешевизны выбирают кремацию: так как места на петербургских кладбищах почти закончились, традиционный способ похорон влетает в копеечку.
«В каждом морге сидят агенты, которые продают свои услуги. Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно», — признался в интервью "Фонтанке" Александр, один из работников крематория. - Пандемия, понятное дело, я в маске, но запах стоит такой, что даже она не помогает».
Часть гробов, ожидающих своей очереди, добавляет он, стоит на цокольном этаже: по его прикидкам, их порядка трехсот, включая ящики из досок, в которые помещают умерших безродных, чьи похороны проходят за счёт государства.
В печь отправляют по 600 гробов в сутки - в три раза больше мощности крематория. Под умерших от ковида выделили отдельный цех. В первую волну пандемии кремировали гораздо меньше.
В Петербурге с конца июня фиксируют рекордную смертность от коронавируса: ежедневно умирают порядка 100 человек, 29 июня оперштаб сообщил о 119 погибших. По данным Петростата, опубликованным в июле, общая смертность в городе выросла на 30% с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.