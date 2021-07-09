Гробовой коллапс настиг крематорий Санкт-Петербурга - "Фонтанка"

Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в крематории Санкт-Петербурга, о чем сегодня, 9 июля, сообщает «Фонтанка».
Крематорий не рассчитан на такой объем, тела в жару разлагаются и стоит трупный смрад.
По словам ритуальщиков, места на погостах закончились и родственники умерших выбирают более дешевый способ захоронения.
-В каждом морге сидят агенты, которые продают свои услуги. Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно, - признался изданию один из сотрудников крематория. - Пандемия, понятное дело, я в маске, но запах стоит такой, что даже она не помогает.
По его словам, в подвале находится около 300 гробов.
Другой источник сообщает, что гробов гораздо больше:
-Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и нековидные. Под умерших от последствий коронавируса выделили отдельный цех, но уже несколько месяцев, если родственники хотят попрощаться с болевшим, им это разрешают. При этом гроб оставляют закрытым. После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина — антисанитария, насекомые.
По словам его словам, в первую волну пандемии такого количества умерших не было, хотя и тогда с объемом работы печи не справлялись.
-Мощность крематория - около 200 тел в сутки, но тогда, в первую волну, поставили холодильник, и того, что происходит сейчас, не было. Почему сейчас не используют рефрижераторы, непонятно. Ежедневно в крематорий привозят около 300 умерших, - добавляет он.
Спецпредставитель губернатора Петербурга Александра Беглова по вопросам ритуальной сферы Сергей Смирнов также отказался от беседы на эту тему с журналистом.
В Петербурге с конца июня фиксируют рекордную смертность заболевших коронавирусом: ежедневно умирают порядка 100 человек, 29 июня оперштаб сообщил о 119 погибших.