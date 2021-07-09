На какие доходы живет парализованный Борис Моисеев: Большая пенсия и авторские отчисления
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На какие доходы живет парализованный Борис Моисеев: Большая пенсия и авторские отчисления

10:59:427/9/2021Фото: Скриншот
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Сейчас он принимает гостей и отвечает на письма, но говорит с трудом после кровоизлияния в мозг. Поэтому общается нередко через своего помощника. 

Назван размер пенсии Бориса Моисеева: "Как десять минималок"

В СМИ обнародовали нынешние доходы советского и российского танцовщика и певца, заслуженного артиста России 67-летнего Бориса Моисеева.

С 2015 года артист прекратил активную концертную деятельность. Однако до 2019-го он еще выпускал новые песни. После инсульта и кровоизлияний в мозг  Моисеев частично парализован. Сейчас он принимает гостей и отвечает на письма, но говорит с трудом. Поэтому общается нередко через своего помощника.

Директор певца Сергей Горох сообщил порталу BLITZ+ на что сейчас живет Борис Моисеев.

"Пенсия у Бориса Михайловича 85 тысяч рублей", - рассказал Горох и пояснил, что пенсия "такая большая", потому что у артиста есть несколько доплат за звания, льготы и другие надбавки.

"Кроме того, он получает еще и авторские отчисления за творчество", - добавил директор артиста, заметив, что на руки ежемесячно выходит 150-170 тысяч рублей.

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