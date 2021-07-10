Календарь дачника на 10 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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10.07
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Календарь дачника на 10 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:177/10/2021Фото: pixabay.com
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В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач.

Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака

10 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 10.07.2021 в 04:18)». Это 1 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака РакПроцент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:38, а закат в 22:02.

Хронология лунных дней


  • 29 лунный день c 02:45 09.07.2021 по 03:38 10.07.2021
  • 30 лунный день c 03:38 10.07.2021 по 04:18 10.07.2021
  • 1 лунный день c 04:18 10.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.

Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут.

Благоприятно в раке:


  • замачивание семян;
  • посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;
  • посев и посадка декоративно-лиственных растений;
  • рыхление, полив, прививки;
  • подкормки минеральная и органическая корневая;
  • закладка компоста;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • уборка вершков на длительное хранение;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в Раке посев и посадка следующих культур:


  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;
  • укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).

Не благоприятно в раке:


  • посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;
  • применение ядохимикатов;
  • уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;
  • выпечка;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.

1 лунный день (−)

10 июля 2021 года в 12:00 — 1 лунный день. Энергетика первых лунных суток довольно спокойная, рекомендуется не торопиться и не проявлять чрезмерную активность.

Период начиная с суток до новолуния и заканчивая сутками после новолуния считается критическими точками Луны. Мощнейшее гравитационное влияние Луны инициирует трансформирование геомагнитного поля земли, что делает растения в эти дни исключительно восприимчивыми к любым воздействиям.

В этот день земля не дышит, можно сказать что она замирает. Вместе с ней замирают все процессы в растениях.

Рекомендуется в 1 лунный день:


  • удаление вредителей, сорняков, больных и засохших растений, ветвей и побегов;
  • прищипка овощных культур;
  • вырезка побегов дикой поросли.

При обрезке нелишне соблюдать осторожность, иначе растение может быстро истечь соком и погибнуть.

Не рекомендуется в 1 лунный день:


  • сажать;
  • сеять;
  • прививать;
  • окучивать и рыхлить землю.

Этого не следует делать, т.к. присутствует большая вероятность повреждения корней, которые потом крайне долго будут восстанавливаться и медленнее расти.

После Новолуния вся жизненная сила растений концентрируется в корневой системе, поэтому сегодняшний день можно отдать сбору корнеплодов и семян. Собранные в этот день семена выделяются большим зарядом энергии, который сохранится до весны и позволит получить роскошный урожай.

Новая Луна (−)

Луна находится в фазе Новая Луна. Это не благоприятный период для огородника и садовода.

За день до Новолуния и на другой день после Новолуния благоприятно:


  • уничтожение сорняков и вредителей;
  • удаление больных и засохших ветвей, побегов и растений;
  • вырезка дикой поросли;
  • прищипка овощных растений.

Но вот в сам день Новолуния культурные растения лучше не трогать, т.к. растения не получат необходимой жизненной силы. Допускается полив и легкое рыхление после полива.

В новолуние не благоприятно:


  • сеять и сажать любые растения;
  • прививать и рыхлить землю вокруг растений во избежание повреждения корней.

Влияние дня недели (±)

День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

Источник: mirkosmosa.ru

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