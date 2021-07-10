Календарь дачника на 10 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

10 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 10.07.2021 в 04:18)». Это 1 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:38, а закат в 22:02.
Хронология лунных дней
- 29 лунный день c 02:45 09.07.2021 по 03:38 10.07.2021
- 30 лунный день c 03:38 10.07.2021 по 04:18 10.07.2021
- 1 лунный день c 04:18 10.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Рак (+)
Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.
Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут.
Благоприятно в раке:
- замачивание семян;
- посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;
- посев и посадка декоративно-лиственных растений;
- рыхление, полив, прививки;
- подкормки минеральная и органическая корневая;
- закладка компоста;
- заготовка листьев лекарственных растений;
- уборка вершков на длительное хранение;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в Раке посев и посадка следующих культур:
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;
- цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;
- укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).
Не благоприятно в раке:
- посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;
- применение ядохимикатов;
- уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;
- выпечка;
- вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.
1 лунный день (−)
10 июля 2021 года в 12:00 — 1 лунный день. Энергетика первых лунных суток довольно спокойная, рекомендуется не торопиться и не проявлять чрезмерную активность.
Период начиная с суток до новолуния и заканчивая сутками после новолуния считается критическими точками Луны. Мощнейшее гравитационное влияние Луны инициирует трансформирование геомагнитного поля земли, что делает растения в эти дни исключительно восприимчивыми к любым воздействиям.
В этот день земля не дышит, можно сказать что она замирает. Вместе с ней замирают все процессы в растениях.
Рекомендуется в 1 лунный день:
- удаление вредителей, сорняков, больных и засохших растений, ветвей и побегов;
- прищипка овощных культур;
- вырезка побегов дикой поросли.
При обрезке нелишне соблюдать осторожность, иначе растение может быстро истечь соком и погибнуть.
Не рекомендуется в 1 лунный день:
- сажать;
- сеять;
- прививать;
- окучивать и рыхлить землю.
Этого не следует делать, т.к. присутствует большая вероятность повреждения корней, которые потом крайне долго будут восстанавливаться и медленнее расти.
После Новолуния вся жизненная сила растений концентрируется в корневой системе, поэтому сегодняшний день можно отдать сбору корнеплодов и семян. Собранные в этот день семена выделяются большим зарядом энергии, который сохранится до весны и позволит получить роскошный урожай.
Новая Луна (−)
Луна находится в фазе Новая Луна. Это не благоприятный период для огородника и садовода.
За день до Новолуния и на другой день после Новолуния благоприятно:
- уничтожение сорняков и вредителей;
- удаление больных и засохших ветвей, побегов и растений;
- вырезка дикой поросли;
- прищипка овощных растений.
Но вот в сам день Новолуния культурные растения лучше не трогать, т.к. растения не получат необходимой жизненной силы. Допускается полив и легкое рыхление после полива.
В новолуние не благоприятно:
- сеять и сажать любые растения;
- прививать и рыхлить землю вокруг растений во избежание повреждения корней.
Влияние дня недели (±)
День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.
Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.
Источник: mirkosmosa.ru