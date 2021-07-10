Замурчательные поздравления в День котенка 10 июля 2021 года и милые картинки
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Замурчательные поздравления в День котенка 10 июля 2021 года и милые картинки

6:11:017/10/2021Фото: pixabay.com
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Этот день призван напомнить, что многие из котят так и не находят дома. Они брошены в подворотнях, на обочине дороги или в безлюдных местах.

День котенка

Ты устал, пришел домой,
Рядом будет кто с тобой?
На диване кто лежит
И под нос тебе мурчит?

Ну конечно! Это кошка!
Полежит с тобой немножко,
Сразу злость твоя пройдет
И спокойствие придет!

И в всемирный кошек день
Нам поздравить их не лень,
Наших лучших лекарей,
Наших преданных друзей!

День котенка

Всех любителей мурлык,
Тех, кто к нежностям привык,
Поздравляю с Днем котов,
Ваш котэ уже готов?
Валерьянку открывай,
Корм кошачий насыпай.
Он — любимец теть и дядь,
Угощай зверька и гладь,
А тебе желаю я,
Котик чтоб не рвал белья,
Со стола не воровал,
Елку дома не ронял,
Сил пусть котик придает,
И любовь взамен дает.

День котенка

День сегодня необычный,
Мягкий и пушистый,
Кошечки справляют праздник,
«Мур-р-р» звучит лучисто.

Всем хвостатым-полосатым
Здравия желаю,
А хозяев с днем прекрасным
Нежно поздравляю.

День котенка

Пускай будет у каждого кота
Жизнь просто прекрасна и сыта,
Ведь дарят нам все кошки и коты
Каждый день так много доброты!

Услышишь только нежное «мур-мур»
И сразу станет день не так уж хмур,
Любите всегда кошек, ведь они
Согреют вас теплом в любые дни!

Источник: pozdravok.ru

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