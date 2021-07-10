10 июля - День победы под Полтавой: поздравления для ценителей истории и побед
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10 июля - День победы под Полтавой: поздравления для ценителей истории и побед

12:20:587/10/2021Фото: Пьер-Дени Мартин - museum.ru Catherine Palace
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День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) отмечается 10 июля.

День победы под Полтавой

Объезжая все полки,
Петр I попросил –
Биться всех здесь до крови,
Не жалея душ и сил!
Вдохновленные солдаты,
Просьбу воплотили в жизнь!
Отмечая эту дату -
Мы все помним и скорбим!

***

День победы в Полтавском сражении –
День славных побед навсегда!
История кровью вписала -
Ничем не стереть… Никогда!

Так смело поднимем бокалы,
За дух и отвагу солдат,
Что землю родную спасали,
Разгромлен был полностью враг!

***

День победы в Полтавском сражении –
В истории пламенный день!
Гордимся поступками предков,
Считаем их подвиг святым!

Их мужество, ярость и сила,
И выдержки крепкий оплот,
Россию от плена спасала,
Достигнув при этом высот!

***

День победы в Полтавском сражении –
В памяти многих людей!
Каждый практически знает,
Враг был разбит «до нулей»!

Слава великому войску!
Русским солдатам простым!
Дружно мы честь отдаем им,
Мы их причислим к святым!

***

Полтавское сражение –
Разгромлены войска!
И день победы громкий,
Он в душах на века!

Источник: vampodarok.com

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