10 июля - День победы под Полтавой: поздравления для ценителей истории и побед

Объезжая все полки,
Петр I попросил –
Биться всех здесь до крови,
Не жалея душ и сил!
Вдохновленные солдаты,
Просьбу воплотили в жизнь!
Отмечая эту дату -
Мы все помним и скорбим!
***
День победы в Полтавском сражении –
День славных побед навсегда!
История кровью вписала -
Ничем не стереть… Никогда!
Так смело поднимем бокалы,
За дух и отвагу солдат,
Что землю родную спасали,
Разгромлен был полностью враг!
***
День победы в Полтавском сражении –
В истории пламенный день!
Гордимся поступками предков,
Считаем их подвиг святым!
Их мужество, ярость и сила,
И выдержки крепкий оплот,
Россию от плена спасала,
Достигнув при этом высот!
***
День победы в Полтавском сражении –
В памяти многих людей!
Каждый практически знает,
Враг был разбит «до нулей»!
Слава великому войску!
Русским солдатам простым!
Дружно мы честь отдаем им,
Мы их причислим к святым!
***
Полтавское сражение –
Разгромлены войска!
И день победы громкий,
Он в душах на века!
Источник: vampodarok.com