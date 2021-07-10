Прикольные картинки и поздравления в День художника по свету 11 июля
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Прикольные картинки и поздравления в День художника по свету 11 июля

10:42:037/10/2021Фото: pixabay.com
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День светооператора принято отмечать ежегодно 11 июля. Но при этом, праздник не числится в списке официальных и не празднуется на государственном уровне.

День светооператора

Каждое мероприятие сопровождает освещенье,
Это светооператора творенье,
Свет бывает ласковый и сердитый,
Всё это улавливает зритель.
С днём светооператоров поздравляем,
Успехов в работе искренне желаем,
Пусть путь ваш освещает яркая звезда,
Пусть мирным будет небо над вами всегда.

День светооператора

Праздничную атмосферу создаёте вы,
Как волшебники дарите яркие лучи,
Без вас нам обойтись никак нельзя,
Вы художник света, радости, добра.
Сегодня праздник ваш, примите поздравления,
Пускай отличным будет настроенье,
Пусть щедро вас наградит судьба,
Пусть добрый ангел вас хранит всегда.

День светооператора

Вас часто мы просто не замечаем,
А, ведь без вас праздника не бывает,
Сцена оживает, благодаря вам,
Всё в ярком свете преподносится нам.
Сегодня праздник ваш, поздравляем,
Огромных успехов искренне желаем,
Пусть ваша жизнь течёт, как полная река,
Пусть будет самою счастливою судьба.

День светооператора

Постановку обеспечит нам светооператор,
Он в этом деле отличный новатор,
Там тень на сцене, а там свет,
За всё несомненно ты держишь ответ.
Художника по свету с праздником поздравляем,
Радости, здоровья искренне желаем,
Пускай удача вам улыбается всегда,
Пусть будет благосклонною судьба.


Источник: pozdravik.ru

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