Для настоящих сладкоежек прикольные открытки и слова 11 июля в день шоколада
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Для настоящих сладкоежек прикольные открытки и слова 11 июля в день шоколада

7:40:597/10/2021Фото: pixabay.com
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Шоколад на протяжении нескольких веков был секретным лакомством, которое могли позволить себе только короли и богатые семьи Европы.

Всемирный день шоколада

Я жизни пророчу вкусной шоколадной,
Всем своим близким и верным друзьям,
Чтоб судьба была манящей и сладкой,
Чтоб любое дело подсластила для тебя.
Чтоб поменьше нас с вами по морям штормило,
Чтоб всегда мы были уверены в себе,
И кроме шоколада, еще покупали и пиво,
Это тоже неплохо, как по мне!

Всемирный день шоколада

Я праздник всемирный шоколада,
Желаю всем побольше в жизни вкусноты,
Пусть каждый получит свою награду,
Пусть сбываются надежды и мечты.
Пусть у всех будут отношения ладными,
Пусть будут сладкими, молочно-шоколадными,
И хоть иногда попадутся в жизни орешки,
Вы их с удовольствием всегда ешьте.

Всемирный день шоколада

Я сегодня шоколадки купила,
Своим близким и верным подругам,
Я ведь столько в жизни с вами проводила,
И сегодня, каждой по заслугам.
Нет среди плиток горького шоколада,
Нам в жизни горечи никакой не надо,
Пусть будет только сладкий, молочный шоколад,
Дружить еще сто лет я с вами буду рад.

Всемирный день шоколада

Сегодня все славят вкусный шоколад,
А я предлагаю выпить за это спиртное,
Я с вами отметить каждый праздник рад,
Может что-то случилось, девчонки, со мною?
Сегодня вас шоколадками я поздравляю,
День молочного и орехового безумства наступил,
Я вам жизни сладкой и приятной пожелаю,
И чтоб на все праздники у вас хватало сил!

Всемирный день шоколада

Ты шоколадку от меня прими,
Мой верный друг, мой советчик хороший,
Я желаю, чтоб у тебя на все хватало сил,
Чтоб ты всегда был веселым и пригожим.
Я тебя поздравить хочу со светлым,
Сладким праздником и красивым.
Пусть Шоколадный день рождения,
Сделает нас самыми счастливыми!

Источник: pozdravik.ru

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