С Днем российской почты забавные открытки и прикольные слова для каждого на 11 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем российской почты забавные открытки и прикольные слова для каждого на 11 июля 2021

7:05:217/10/2021Фото: bipbap.ru
0

День российской почты 2021 выпал на 11 июля. Каждый год его отмечают во второе воскресенье этого летнего месяца.

День российской почты

На почте российской хоть раз бывал каждый,
Придется немало еще там пробыть,
Но нужен лишь самый характер отважный,
Чтоб выстоять очередь и не хамить.

Сотрудники почты, как супергерои,
Там носятся в мыле назад и вперед.
В работе хоть тьма всякого геморроя,
Но сделают все, чтоб был счастлив народ.

Спасибо за эти практически муки,
Но с бабушками по-другому никак.
Зато не умрете уж точно от скуки
(Ведь каждый клиент — это есть весельчак).

День российской почты

Почта России как служба
Очень важна и надежна.
Здесь много опыта нужно,
Да с километрами сложно...
Руки, что письма приносят —
А они добрые очень —
Всякий пожмет. Всякий спросит
О новостях, вы ведь почта!
Каждый от весточки счастлив.
... Вас уважают в России!
Радости, сил вам и страсти!
У почтальона все в силе!

День российской почты

Всех почтовиков России
Поздравляем в этот день,
Пусть посылки нам и письма
Будет им носить не лень,
Мы в день почты им желаем
Сервис только улучшать,
Пусть доставка будет быстрой,
Почта будет процветать!

День российской почты

Электронные цветы,
Лайки и сердечки
Виртуально хороши,
Но не то, конечно!

За реальность я люблю
Сервис наш почтовый,
И российских почтальонов
Поздравляю словом.

Пусть сегодня им придут
Самой почтой срочной
Поздравленья от меня
С днем российской почты!

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
К чему привели откровения Прокловой: памятники Табакова рушат
Это случилось два месяца назад: что заподозрили у Меньшова
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень российской почты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем российской почты забавные открытки и прикольные слова для каждого на 11 июля 2021
7:05:21 7/10/2021
С Днем российской почты забавные открытки и прикольные слова для каждого на 11 июля 2021
Рекорд по смертности от коронавируса за сутки поставила Россия 10 июля 2021 - такое впервые с начала пандемии
6:53:10 7/10/2021
Рекорд по смертности от коронавируса за сутки поставила Россия 10 июля 2021 - такое впервые с начала пандемии
Спасатели нашли всех погибших при крушении Ан-26 на Камчатке по фрагментам тел
6:41:53 7/10/2021
Спасатели нашли всех погибших при крушении Ан-26 на Камчатке по фрагментам тел
Лесные пожары уничтожили 72 дома, один человек погиб в Челябинской области
6:26:54 7/10/2021
Лесные пожары уничтожили 72 дома, один человек погиб в Челябинской области
С Днём рыбака открытки клёвые от дизайнера и азартные поздравления на 11 июля
6:20:27 7/10/2021
С Днём рыбака открытки клёвые от дизайнера и азартные поздравления на 11 июля
Собянин пригрозил ввести локдаун, если работодатели не вакцинируют сотрудников
6:04:46 7/10/2021
Собянин пригрозил ввести локдаун, если работодатели не вакцинируют сотрудников
Изводивший соседей конским ржанием "бытовой террорист" подучил срок
5:51:08 7/10/2021
Изводивший соседей конским ржанием "бытовой террорист" подучил срок
Завоевавшая сердце Тимати и ставшая богатой победительница шоу «Холостяк» рассталась с рэпером
5:32:20 7/10/2021
Завоевавшая сердце Тимати и ставшая богатой победительница шоу «Холостяк» рассталась с рэпером
Можно ли собирать яблоки до Яблочного спаса?
5:20:59 7/10/2021
Можно ли собирать яблоки до Яблочного спаса?
Почему затонул теплоход «Булгария» и погибли 122 человека стало известно спустя 10 лет от выжившего радиста
5:16:09 7/10/2021
Почему затонул теплоход «Булгария» и погибли 122 человека стало известно спустя 10 лет от выжившего радиста