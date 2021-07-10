С Днем российской почты забавные открытки и прикольные слова для каждого на 11 июля 2021

На почте российской хоть раз бывал каждый,
Придется немало еще там пробыть,
Но нужен лишь самый характер отважный,
Чтоб выстоять очередь и не хамить.
Сотрудники почты, как супергерои,
Там носятся в мыле назад и вперед.
В работе хоть тьма всякого геморроя,
Но сделают все, чтоб был счастлив народ.
Спасибо за эти практически муки,
Но с бабушками по-другому никак.
Зато не умрете уж точно от скуки
(Ведь каждый клиент — это есть весельчак).
Почта России как служба
Очень важна и надежна.
Здесь много опыта нужно,
Да с километрами сложно...
Руки, что письма приносят —
А они добрые очень —
Всякий пожмет. Всякий спросит
О новостях, вы ведь почта!
Каждый от весточки счастлив.
... Вас уважают в России!
Радости, сил вам и страсти!
У почтальона все в силе!
Всех почтовиков России
Поздравляем в этот день,
Пусть посылки нам и письма
Будет им носить не лень,
Мы в день почты им желаем
Сервис только улучшать,
Пусть доставка будет быстрой,
Почта будет процветать!
Электронные цветы,
Лайки и сердечки
Виртуально хороши,
Но не то, конечно!
За реальность я люблю
Сервис наш почтовый,
И российских почтальонов
Поздравляю словом.
Пусть сегодня им придут
Самой почтой срочной
Поздравленья от меня
С днем российской почты!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru