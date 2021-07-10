С Днём московского транспорта 10 июля: уникальные открытки для настоящих романтиков
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С Днём московского транспорта 10 июля: уникальные открытки для настоящих романтиков

5:08:057/10/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Все мероприятия в День Московского транспорта 2021 будут проходить онлайн. Но можно поздравить работников специальной открыткой!

День московского транспорта

Каждую вторую субботу июля отмечается день московского транспорта. В 2021 году это 10 июля.

День московского транспорта

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День московского транспорта

***

День московского транспорта

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