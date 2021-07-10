С Днём московского транспорта 10 июля: уникальные открытки для настоящих романтиков

Каждую вторую субботу июля отмечается день московского транспорта. В 2021 году это 10 июля.
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Все мероприятия в День Московского транспорта 2021 будут проходить онлайн. Но можно поздравить работников специальной открыткой!
Каждую вторую субботу июля отмечается день московского транспорта. В 2021 году это 10 июля.
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От редакции
С праздником!
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