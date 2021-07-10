С Днём рыбака открытки клёвые от дизайнера и азартные поздравления на 11 июля
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С Днём рыбака открытки клёвые от дизайнера и азартные поздравления на 11 июля

6:20:277/10/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Праздник День рыбака отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В 2021 году это 11 июля.

День рыбака

Пусть ловится рыбка любая:
И маленькая, и большая!
Будь отличным всегда рыбаком,
Прогрессируя с каждым деньком!

Пусть тебе всегда все удается,
На крючок пускай рыбка клюется,
А тем более в День рыбака
Пусть рыбалка будет легка!

День рыбака

Спиннинг чтобы не ломался,
Хорошо рыба клевала.
И природой любовался,
От души тебе желаю.

Чтоб рыбалка приносила,
Сил прилив и наслаждение.
А жена уху варила,
Просто сказка, изумление!

День рыбака

Тебе пожелаю я в день рыбака,
Чтоб от бурного клева устала рука,
И рыба ловилась больших габаритов,
Секреты поимки все были раскрыты!

Пускай на рыбалке душа отдыхает,
Красоты природы вокруг созерцает,
Желаю расслабиться и наслаждаться,
Не злиться с досады, ведь может сорваться!

Источник: pozdravok.ru

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