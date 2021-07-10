С Днём рыбака открытки клёвые от дизайнера и азартные поздравления на 11 июля

Пусть ловится рыбка любая:
И маленькая, и большая!
Будь отличным всегда рыбаком,
Прогрессируя с каждым деньком!
Пусть тебе всегда все удается,
На крючок пускай рыбка клюется,
А тем более в День рыбака
Пусть рыбалка будет легка!
Спиннинг чтобы не ломался,
Хорошо рыба клевала.
И природой любовался,
От души тебе желаю.
Чтоб рыбалка приносила,
Сил прилив и наслаждение.
А жена уху варила,
Просто сказка, изумление!
Тебе пожелаю я в день рыбака,
Чтоб от бурного клева устала рука,
И рыба ловилась больших габаритов,
Секреты поимки все были раскрыты!
Пускай на рыбалке душа отдыхает,
Красоты природы вокруг созерцает,
Желаю расслабиться и наслаждаться,
Не злиться с досады, ведь может сорваться!
Источник: pozdravok.ru