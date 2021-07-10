11 июля - День российской почты-2021: дизайнерские открытки и лучшие поздравления

Кто-то скажет: нынче век
Почты электронной....
Ходят к нам и в дождь, и в снег
Наши почтальоны.
Чтобы с почтою мешок
Прибыл в срок и точно,
Мы напишем поздравок
В День российской почты!
Запечатаем в конверт
С картинкой самой лучшей.
Пусть по почте наш привет
Почтальон получит!
Письма простые и заказные
Всем доставляет почта России!
Почта — не самое быстрое средство,
Но стихи про нее известны нам с детства!
Сегодня про почту напишем стишок,
Короткий, веселый, смешной поздравок!
Компьютер посылку вам не доставит...
Пусть почтальонов каждый поздравит!
Наша доблестная почта
Служит нам и день и ночь,
Чтобы письма получали
Мать, отец и сын, и дочь!
Мы работников почтовых
Поздравляем с этим днем!
И желаем вам успехов!
Не грустить вам ни о чем!
Источник: pozdravok.ru