Как правильно начать или возобновить отношения между мужчиной и женщиной

Начало длительных отношений или брака обычно бывает блаженством. Но со временем вы можете задаться вопросом, почему вы не можете сходиться во взглядах или почему брак - это так сложно.
Если бы вы знали, как правильно начать отношения, сделали бы вы все по-другому?Спасти свой брак или отношения легче до того, как начнутся проблемы. Но вы все равно можете начать с чистого листа, так сказать, с постоянным партнером, когда дела обстоят непросто, пишет yourtango.com.
Независимо от того, начинаете ли вы новые отношения и хотите ли вы все делать правильно, или начинаете заново с брака или отношений, в которых возникают трудности, есть несколько принципов, которые помогут вам установить здоровую и прочную связь.
Исследователи изучали тысячи супружеских пар на протяжении более 40 лет и обнаружили различия между успешными, счастливыми и безопасными парами и неудачными, несчастливыми и незащищенными парами.
Доктор Стэн Таткин, основатель PACT, в своей книге «Мы делаем» разъясняет, как пары, которые вначале развивают безопасность, будут более успешными и сохранят прочные отношения.
Если вы будете придерживаться этих принципов, у вас будет больше шансов построить здоровые и длительные отношения - это того стоит.
Вот 7 советов, как правильно начать отношения или начать заново.
1. Обеспечьте безопасность.
Безопасность важна в отношениях, потому что она уменьшает беспокойство и опасения, что отношения могут не существовать завтра, создавая способность связываться и поддерживать связь с вашим партнером.
Когда пары создают командный подход к своим отношениям и знают, как заботиться и защищать друг друга, они с большей вероятностью будут иметь безопасные отношения.
Важно, чтобы в основе ваших отношений лежали честность и доверие.
2. Управляйте эмоциональным состоянием друг друга.
Когда один из партнеров поднимает вопрос, другому партнеру необходимо выслушать и подтвердить опасения, страхи, желания или мечты своего партнера.
Это не означает, что вы должны соглашаться со своим партнером, но пренебрежительное отношение к разговору или его избегание учит вашего партнера, что вы не будете заботиться о нем и защищать его.
Когда партнеры продолжают неправильно настраиваться и неправильно понимать потребности друг друга, это создает «угрозу» в отношениях, заставляя ваши тела искать более ощутимые угрозы.
Цель состоит в том, чтобы исправить все, что происходит быстро, и исправить старые, неразрешенные страхи и опасения.
3. Научитесь сотрудничать.
Поддерживайте друг друга, потому что вы в одной команде, пытаясь помочь друг другу передать мяч по полю.
Вам нужно работать вместе, поддерживать друг друга и помогать друг другу.
4. Принимайте друг друга «как есть».
Вам нужно принять своего партнера таким, какой он есть сегодня. Если вы не можете принять их такими, какие они есть сейчас, значит, вы настраиваете свои отношения на ненадежность.
Это не означает, что вы оба перестанете стремиться быть лучшими людьми, которыми вы можете быть, но ваша любовь не определяется тем, нужно ли вашему партнеру действовать по-новому или иначе.
Кроме того, вы можете держать свои отношения в подвешенном состоянии, потому что вы не будете брать на себя обязательства перед своим партнером, пока он не сбросит 50 фунтов, не сэкономит 5000 долларов или не станет более организованным - список можно продолжить.
Ни один из вас не идеален, и вам нужно решить, принимать ли друг друга со всеми своими недостатками.
5. Обеспечьте правильное управление «третьими».
«Третьи» относятся к любому человеку или предмету, который встает между вами и вашим партнером.
Например, если ваш партнер всегда встает на сторону своей матери вместо вас, его мать будет считаться третьей.
Другой пример: один из вас часто работает допоздна и пропускает запланированные свидания или мероприятия.
Когда пары не справляются со своими «третями», это позволяет бывшим, друзьям, детям, родственникам супругов, работе, хобби, занятиям нарушать безопасность отношений.
Вы оба должны поставить свои отношения на первое место, иначе ваши отношения будут нестабильными, незащищенными и несправедливыми.
6. Подготовьте почву для личного роста и благополучия.
Когда о ваших отношениях заботятся вы оба, у вас есть ресурсы и энергия, чтобы сосредоточиться на производительности труда, своем здоровье, благополучии и личностном росте.
С другой стороны, если ваши отношения небезопасны и небезопасны, вы сосредоточите свое время и энергию на своих заботах и беспокойствах по поводу стабильности отношений.
7. Обсудите общие принципы цели и видения.
Вы и ваш партнер должны обсуждать и разделять одни и те же цели и видение ваших отношений .
Доктор Таткин заявляет: «Безопасные партнеры по функционированию равны и придерживаются взаимно согласованных принципов функционирования».
Например, вы ставите отношения на первое место?
Это не значит, что вы не можете работать, но ваш партнер знает, что ваши отношения являются приоритетом. Когда вы понимаете, что для вас важно, вы устраняете страхи и сомнения, дестабилизирующие ваши отношения.
Когда пары сотрудничают в достижении общей цели и видения, их отношения могут начаться с правильного пути.
У вас будут проблемы в браке, но вы можете построить прочные отношения с помощью советов и инструментов, которые сделают жизнь с вашим партнером успешной и счастливой. Сделайте шаги сейчас.