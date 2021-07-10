Венера напротив Сатурна: трем знакам зодиака дружба помешаем любви с 8 по 15 июля 2021 года

Друзья прекрасны, то есть до тех пор, пока Венера не сядет в квадрат с Сатурном с 8 по 15 июля 2021 года. Три знака зодиака будут чувствовать, что их дружба мешает любви, и это усложняет отношения.
То, что начиналось как Венера в квадрате с Ураном, теперь превратилось в Венеру напротив Сатурна, что открывает совершенно новые перспективы, когда дело доходит до любви и дружбы, пишет yourtango.com.
С Венерой как нашей планетой любви и Сатурном, представляющим традиции и все, что жестко и неподвижно, мы собираемся испытать, как эти планеты работают вместе, когда они астрологически противоположны.
Другими словами, сейчас не лучшее время для требований или ограничений в любовных отношениях.
Это время, когда тем, кто состоит в преданных отношениях, лучше всего просто заткнуться и позволить всему течь, а не вмешиваться и требовать перемен или убегать и рассказывать своим друзьям обо всех своих проблемах.
Сатурну хорошо, что вы остаетесь в ваших отношениях, и хотя Венера всегда хочет большего, большего, большего - противостоящая планета отключает это мышление, нравится вам это или нет.
Положительным моментом является то, что дружба, как правило, процветает во время этого перехода, но это не значит, что все вокруг радужно.
Это почти как если бы Вселенная велит нам оставаться верными себе, держась за наших друзей, пытаясь убедить наших партнеров, что наличие друзей не представляет угрозы.
Эти две вещи могут существовать одновременно, хотя многие пары в конечном итоге считают, что им нужно быть вместе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы назвать это настоящими отношениями.
Конечно, есть определенные признаки, которые очень сильно ощутят это противодействие; знаки, которые обычно перемещаются событиями, вызванными Венерой или Сатурном.
В это время конфликтуют три знака зодиака: Овен, Рак и Козерог.
Знаки зодиака, дружба которых мешает старту Венеры в квадрате с Сатурном, 8-15 июля 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреляВам, Овен, будет нелегко во время этого конкретного противостояния, потому что притяжение Венеры вступит в конфликт со стоическим тождеством Сатурна.
Другими словами, вы хотите большего, чем то, что получаете в своей личной жизни, и вы знаете, что не собираетесь бросить свою личность - но, боже мой, вы хотите большего .
И это «большее» - это то, что вы всегда находили в друзьях. На этом этапе друзья находятся там, где находится ваша голова, и именно на собраниях друзей вы найдете свою радость и свободу.
Вы не просите многого, но единственное, что вам нужно, - это свобода самовыражения, а вы просто не можете найти ее со своим партнером.
Возможно, что-то изменилось с годами, или, может быть, у вас только что семилетний зуд ... что бы это ни было, вы будете утешаться смехом и весельем, которые случаются только тогда, когда вы находитесь рядом с друзьями.
Возможно, вам стоит обратить внимание на то, как ваш партнер справляется с вашими внеклассными прогулками. Будь собой, Овен, но постарайся осознавать чувства других людей при этом.
Рак (21 июня - 22 июля)Именно то, что вам нужно - еще несколько дней крайней неуверенности в себе и ощущения, что вас никто не любит.
Ладно, пора просыпаться - все в порядке и с тобой все в порядке. Что происходит, так это то, что Сатурн, этот старый, старый, архаически древний, был на планете, воздействует на ваше чувство ожидания.
Вы ожидаете определенных вещей от себя, и когда вы не оправдываете своих собственных ожиданий, вы можете видеть только негатив; это все плохо и никогда не может быть иначе.
Рак, ты иногда немного тащишься, и в любви во время этого перехода ты почувствуешь то, что никто не хочет чувствовать: скуку.
Скука от вашей личной жизни, вашего партнера, вашего желания партнера, вашего желания чего-то - всего нового.
Вот где Венера приходит, чтобы спасти вас от вашего плачевного состояния. Друзья!
Да, Рак, вы знаете, что всегда предпочитали компанию друзей компании любовников, и, к счастью, у вас их много - все они готовы, хотят и способны поднять вас и ваше настроение.
В этот период любовь и романтика могут отойти на второй план. Слава богу, друзья!
Козерог (22 декабря - 19 января)С Сатурном в качестве вашей правящей планеты вы определенно можете перейти от веселого творческого типа к неподвижному объекту за считанные секунды.
Вы - палка в грязи на этой неделе, и вы верите, что отношения, в которых вы находитесь, - это то, что вы контролируете - приятно.
Пока что хорошо то, как вы видите вещи, и то, что вы испытаете в течение следующих нескольких дней, - это изменения в вашем партнере - они хотят что-то делать!
Они хотят выйти. Вы этого не сделаете. Они хотят устроить вечеринку. Вы этого не сделаете.
Они хотят общаться с другими людьми - людьми, которые вам неинтересны ... и это вполне может в конечном итоге разозлить вас.
Какой интерес может быть у вашего партнера к кому-то, кроме вас?
Что ж, отсутствие секса может быть частью этого - не потому, что вы не самый лучший любовник в мире, но серьезно - иногда человек просто хочет потусоваться с другом, в сценарии, который не заканчивается. кровать или строить планы на жизнь.
Вы имеете дело с партнером, который интересуется другими вещами, помимо вас самих, и хотя это звучит для вас довольно обыденно, это большое дело, и с этим вам придется смириться.