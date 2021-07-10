Три стратегии для создания здоровых отношений с ребенком на всю жизнь

Построение позитивных отношений со своими детьми - цель каждого родителя.
Вы так много работали, чтобы вырастить своих детей, чтобы они стали «успешными» взрослыми, что бы это ни значило для вас. Но если вы сосредоточитесь на этой долгосрочной цели, вы иногда можете споткнуться и заблудиться.
Вы можете забыть, что для того, чтобы стать «успешными взрослыми», ваши дети больше всего от вас нуждаются в здоровых отношениях с вами, пишет yourtango.com.
Построение отношений, особенно крепких, требует работы и усилий. Для родителей доступно множество советов, стратегий и руководств по воспитанию детей, но вам нужно запомнить только три важных совета.
Вот 3 принципа построения позитивных отношений со своими детьми.
1. Откажитесь от своих планов относительно того, кем вы хотите, чтобы они были, делали или кем стали.Ваши дети были рождены, чтобы стать самими собой, а не кем-то, кем вы или кто-либо другой могли бы их хотеть.
Желудь превратится в дуб, независимо от того, как тщательно вы ухаживаете за ним, чтобы он превратился в голубую ель. А тюльпан никогда не станет крокусом.
Ваша повестка дня в отношении того, что им нужно сделать или стать, только расстроит их - и вас!
Это не приблизит вас к более широкой цели - вырасти «успешными» взрослыми.
В конце концов, когда в последний раз вы ценили другого взрослого, говорящего вам, что вы должны делать со своей жизнью? Отложите свои планы в сторону и узнайте и насладитесь уникальностью вашего ребенка.
2. Когда вы с ними, обращайте на них внимание!На самом деле познакомьтесь с ними. Оставьте в покое технологии и смартфоны. Посмотрите на них.
Смейтесь, играя в настольную игру напротив них. Наслаждайтесь прогулкой на природе бок о бок. Подбросить мяч. Читать книгу.
Активно слушайте и старайтесь по-настоящему узнать их такими, какие они есть и какие они есть. Детям нужно слаженно и внимательно проводить с вами время, будь то 18 месяцев или 18 лет. Да, даже в подростковом возрасте. (Может быть, особенно в подростковом возрасте!)
Только так вы сможете построить настоящие отношения и быть той поддержкой, в которой они нуждаются, чтобы полностью стать самими собой.
Проводить с ними время - это не просто то, чем вы можете заниматься «время от времени».
Это повседневное занятие, даже если все, что вы можете сэкономить, - это всего десять сосредоточенных, неразделенных и не отвлекаемых минут в день. Это того стоит в долгосрочной перспективе.
3. Установите четкие, последовательные и разумные ограничения и соблюдайте их с достоинством и уважением.Независимо от того, сколько вам лет, вам разрешено думать и чувствовать все, что вы думаете и чувствуете. Это ваше поведение - то, что вы говорите и делаете из-за того, что вы чувствуете и думаете, - может причинить вред.
И ограничения на ваше поведение должны быть наложены. Ваши дети учатся этому у вас, чтобы вырасти способными, связанными и полезными взрослыми.
Это основа здоровых взрослых отношений. Их право выражать свои эмоции и идеи ограничивается метафорическим и физическим носом других.
И им нужно, чтобы вы установили эти ограничения таким образом, чтобы проявить уважение к их метафорическому и физическому носу.
Итак, если вы можете составить свою повестку дня, взаимодействовать с ними и научить их жить с уважением к себе и всем остальным, у вас есть задатки для прекрасных отношений.
И фундамент для того, чтобы ваши дети вырастали здоровыми и «успешными» взрослыми.
Используйте эти стратегии, чтобы успешно строить позитивные отношения со своими детьми, и ваша связь со временем будет только расти.