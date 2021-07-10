Симптомы болезни щитовидной железы: продукты, которые показаны при гипертиреозе

Гипертиреоз, также известный как гиперактивность щитовидной железы, - это заболевание, которое может вызывать различные симптомы у больных. Итак, какие продукты следует употреблять людям с гипертиреозом и избегать их для здорового образа жизни?
Гипертиреоз - это заболевание, которое обычно поддается лечению, и существует несколько доступных медицинских методов лечения. Согласно веб-сайту NHS, основными методами лечения гипертиреоза являются лекарства, лечение радиоактивным йодом или хирургическое вмешательство.
Какой диеты следует придерживаться людям с гипертиреозом?
Людям, у которых диагностирован гипертиреоз, обычно врач посоветует наиболее подходящие методы лечения в их обстоятельствах.
По данным British Thyroid Foundation (BTF), не существует определенной диеты, которой должны следовать люди с гипертиреозом.
Но людям с гипертиреозом необходимо есть разнообразную здоровую пищу, чтобы оставаться максимально здоровыми.
Согласно веб-сайту BTF, основанному на руководстве NHS Eatwell, здоровая диета включает:
- Ежедневное употребление не менее пяти порций разнообразных фруктов и овощей.
- Основание блюд на продуктах с высоким содержанием крахмала, таких как картофель, хлеб, рис или макаронные изделия.
- Наличие некоторых молочных или молочных альтернатив.
- Употребление в пищу бобов, бобовых, рыбы, яиц, мяса и других белков.
- Выбирайте ненасыщенные масла и пасты и ешьте их в небольших количествах.
- Пить много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).
Врач или фармацевт могут порекомендовать конкретные добавки или витамины людям с гипертиреозом.
Люди с болезнью Грейвса или другими типами аутоиммунного заболевания щитовидной железы могут быть чувствительны к побочным эффектам йода.
Поэтому врач может порекомендовать придерживаться диеты, исключающей употребление большого количества йода.
Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек в США объясняет на своем веб-сайте: «Употребление в пищу продуктов, содержащих большое количество йода, таких как водоросли, водоросли или другие виды морских водорослей, может вызвать или усугубить гипертиреоз.
«Прием добавок йода может иметь такой же эффект. Поговорите с членами вашей медицинской бригады о том, какие продукты вам следует ограничить или избегать, и сообщите им, принимаете ли вы добавки йода. Кроме того, поделитесь информацией о любых сиропах от кашля или поливитаминах, которые вы принимаете, потому что они могут содержать йод».
Любой, кто страдает гипертиреозом, должен обращаться к врачу с любыми проблемами, связанными с их диетой или образом жизни.
Каковы общие симптомы сверхактивной щитовидной железы?Всем, у кого есть симптомы или признаки сверхактивной щитовидной железы, рекомендуется обратить внимание на свои симптомы и поговорить с терапевтом.
Согласно веб-сайту NHS, симптомы сверхактивной щитовидной железы включают:
- нервозность, беспокойство и раздражительность
- гиперактивность - вам может быть трудно оставаться на месте и у вас много нервной энергии
- перепады настроения
- трудности со сном
- постоянное чувство усталости
- чувствительность к теплу
- мышечная слабость
- понос
- нужно ходить в туалет чаще, чем обычно
- стойкая жажда
- зуд
- потеря интереса к сексу
Общие физические признаки сверхактивной щитовидной железы также включают:
- опухоль на шее, вызванная увеличением щитовидной железы (зоб)
- нерегулярная и / или необычно высокая частота сердечных сокращений (сердцебиение)
- подергивание или дрожь
- теплая кожа и чрезмерное потоотделение
- красные ладони твоих рук
- свободные ногти
- приподнятая зудящая сыпь, известная как крапивница.
- неоднородное выпадение или истончение волос
- потеря веса - часто несмотря на повышенный аппетит
- проблемы с глазами, такие как покраснение, сухость или проблемы со зрением (см. осложнения сверхактивной щитовидной железы)
Источник: express.co.uk