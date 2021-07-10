Симптомы болезни щитовидной железы: продукты, которые показаны при гипертиреозе
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Симптомы болезни щитовидной железы: продукты, которые показаны при гипертиреозе

3:00:517/10/2021,КЭТИ СЬЮЭЛЛФото: pixabay.com
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Люди с болезнью Грейвса или другими типами аутоиммунного заболевания щитовидной железы могут быть чувствительны к побочным эффектам йода.

Людям с гипертиреозом необходимо есть разнообразную здоровую пищу

Гипертиреоз, также известный как гиперактивность щитовидной железы, - это заболевание, которое может вызывать различные симптомы у больных. Итак, какие продукты следует употреблять людям с гипертиреозом и избегать их для здорового образа жизни?
Гипертиреоз - это заболевание, которое обычно поддается лечению, и существует несколько доступных медицинских методов лечения. Согласно веб-сайту NHS, основными методами лечения гипертиреоза являются лекарства, лечение радиоактивным йодом или хирургическое вмешательство.

Какой диеты следует придерживаться людям с гипертиреозом?
Людям, у которых диагностирован гипертиреоз, обычно врач посоветует наиболее подходящие методы лечения в их обстоятельствах.

По данным British Thyroid Foundation (BTF), не существует определенной диеты, которой должны следовать люди с гипертиреозом.

Но людям с гипертиреозом необходимо есть разнообразную здоровую пищу, чтобы оставаться максимально здоровыми.

Согласно веб-сайту BTF, основанному на руководстве NHS Eatwell, здоровая диета включает:


  • Ежедневное употребление не менее пяти порций разнообразных фруктов и овощей.
  • Основание блюд на продуктах с высоким содержанием крахмала, таких как картофель, хлеб, рис или макаронные изделия.
  • Наличие некоторых молочных или молочных альтернатив.
  • Употребление в пищу бобов, бобовых, рыбы, яиц, мяса и других белков.
  • Выбирайте ненасыщенные масла и пасты и ешьте их в небольших количествах.
  • Пить много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).

Врач или фармацевт могут порекомендовать конкретные добавки или витамины людям с гипертиреозом.

Люди с болезнью Грейвса или другими типами аутоиммунного заболевания щитовидной железы могут быть чувствительны к побочным эффектам йода.

Поэтому врач может порекомендовать придерживаться диеты, исключающей употребление большого количества йода.

Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек в США объясняет на своем веб-сайте: «Употребление в пищу продуктов, содержащих большое количество йода, таких как водоросли, водоросли или другие виды морских водорослей, может вызвать или усугубить гипертиреоз.

«Прием добавок йода может иметь такой же эффект. Поговорите с членами вашей медицинской бригады о том, какие продукты вам следует ограничить или избегать, и сообщите им, принимаете ли вы добавки йода. Кроме того, поделитесь информацией о любых сиропах от кашля или поливитаминах, которые вы принимаете, потому что они могут содержать йод».

Любой, кто страдает гипертиреозом, должен обращаться к врачу с любыми проблемами, связанными с их диетой или образом жизни.

Каковы общие симптомы сверхактивной щитовидной железы?

Всем, у кого есть симптомы или признаки сверхактивной щитовидной железы, рекомендуется обратить внимание на свои симптомы и поговорить с терапевтом.

Согласно веб-сайту NHS, симптомы сверхактивной щитовидной железы включают:


  • нервозность, беспокойство и раздражительность
  • гиперактивность - вам может быть трудно оставаться на месте и у вас много нервной энергии
  • перепады настроения
  • трудности со сном
  • постоянное чувство усталости
  • чувствительность к теплу
  • мышечная слабость
  • понос
  • нужно ходить в туалет чаще, чем обычно
  • стойкая жажда
  • зуд
  • потеря интереса к сексу

Общие физические признаки сверхактивной щитовидной железы также включают:

  • опухоль на шее, вызванная увеличением щитовидной железы (зоб)
  • нерегулярная и / или необычно высокая частота сердечных сокращений (сердцебиение)
  • подергивание или дрожь
  • теплая кожа и чрезмерное потоотделение
  • красные ладони твоих рук
  • свободные ногти
  • приподнятая зудящая сыпь, известная как крапивница.
  • неоднородное выпадение или истончение волос
  • потеря веса - часто несмотря на повышенный аппетит
  • проблемы с глазами, такие как покраснение, сухость или проблемы со зрением (см. осложнения сверхактивной щитовидной железы)

Источник: express.co.uk

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