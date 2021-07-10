Какой сегодня церковный праздник 10 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 10 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:597/10/2021Фото: Flickr
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Сегодня строго запрещалось объясняться в любви, девушкам нельзя было облизывать губы, запрещалось и проводить любые операции с деньгами.

церковь
Сегодня пост - можно есть рыбу

Православные праздники 10 июля

Петров пост (Апостольский)
Преподобного Сампсона Странноприимца
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

Народные праздники

В этот день почитают святого Сампсона Странноприимца.

Вторую часть название праздника получило от того, что в эту пору часто идут проливные дожди, которые вредят скошенной траве. Люди молятся святому Сампсону, чтобы день прошел без осадков.

В некоторых районах в этот день принято приводить лошадей к церквям и окроплять святой водой. Такой обряд защищает животных от сглаза и нечистой силы.

Если вьюнок закрыл лепестки, то скоро наступит ненастье.

Приметы


  • На Самсона дождь – до бабьего лета мокро.
  • Перед ненастьем с утра не раскрываются в огороде мелкие белые цветы мокрицы–звездчатки средней.
  • Радуга поперек реки – к вёдру.
  • Перед засухой пчелы становятся злыми.
  • Кисличка складывает листочки, никнут и закрываются цветы – к ненастью.


Источник: my-calend

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