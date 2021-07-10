Какой сегодня церковный праздник 10 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 10 июляПетров пост (Апостольский)
Преподобного Сампсона Странноприимца
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
Народные праздники
В этот день почитают святого Сампсона Странноприимца.
Вторую часть название праздника получило от того, что в эту пору часто идут проливные дожди, которые вредят скошенной траве. Люди молятся святому Сампсону, чтобы день прошел без осадков.
В некоторых районах в этот день принято приводить лошадей к церквям и окроплять святой водой. Такой обряд защищает животных от сглаза и нечистой силы.
Если вьюнок закрыл лепестки, то скоро наступит ненастье.
Приметы
- На Самсона дождь – до бабьего лета мокро.
- Перед ненастьем с утра не раскрываются в огороде мелкие белые цветы мокрицы–звездчатки средней.
- Радуга поперек реки – к вёдру.
- Перед засухой пчелы становятся злыми.
- Кисличка складывает листочки, никнут и закрываются цветы – к ненастью.
Источник: my-calend