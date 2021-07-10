Грозы нет, но ее обещают 10 июля жителям Бердска опять

Метеорологическая обстановка на 10 июля 2021 года от МЧС: переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15 °С, днем +24, +29 °С.
Народный праздник Самсон Сеногной отмечается 10 июля 2021 года.
Приметы
Если в этот день идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель. Если ясно и солнечно, то последующие 7 недель дождя не будет.
Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью.
Если на конском щавеле видны капли сока, то в течение трех дней пойдет дождь.
Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.
Вьюнок закрыл лепестки – к скорому ненастью.
Скошенная трава зеленая – к хорошему урожаю гречихи, а почерневшая – к урожаю проса.