Как использовать летнее Новолуние – экватор 10 июля 2021 года для себя: 4 способа изменить жизнь с этой магической даты
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Как использовать летнее Новолуние – экватор 10 июля 2021 года для себя: 4 способа изменить жизнь с этой магической даты

10:40:037/10/2021Фото: pxhere
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Этот день можно воспринимать, как прекрасный шанс для того, чтобы получить желаемое и изменить жизнь к лучшему. А может быть даже начать все с чистого листа.

новолуние
После новолуния на небе появляется тонкий месяц

Сегодня, в 4.16 по московскому времени 10 июля 2021 года, случится обновление луны в созвездии Рака.

Этот день можно воспринимать, как прекрасный шанс для того, чтобы получить желаемое и изменить жизнь к лучшему. А может быть даже начать все с чистого листа.

Ритуал на удачу

Перед проведением ритуала вам нужно очистить голову от лишних и ненужных мыслей. Если вы на кого-то обижены, то нужно заранее освободиться от этой обиды. Сформулируйте чётко то, что вы хотели бы изменить в своей жизни, для чего вам не хватает удачи. Как только вы определитесь с самым важным для вас в вашей жизни, подойдите к окну в ночь Новолуния, посмотрите на небо, произнесите вслух то, для чего вам не хватает удачи, а затем произнесите слова заговора:


После этого сразу отправляйтесь спать и постарайтесь не переживать о том, сбудется ли ваша просьба.

Ритуал на молодость

Проведение этого ритуала покажется очень приятным для вас. Вам нужна ванна с теплой водой, один стакан молока и несколько капель розового масла.

Перед принятием ванны наговорите на воду:


Ритуал на желание

Здесь нет никаких слов заговора. Будем использовать методику обычной визуализации желаемого. Для этого вечером сядьте у окна в удобное кресло или прилягте на кровать. Расслабьтесь. Хорошо представьте себе то, чего вы очень желаете, но никак не можете достичь.

Осознайте сами для себя, для чего вам нужно исполнение вашего желания.

Главное условие визуализации - это желание должно касаться только вас и вашей судьбы, и никаким образом оно не должно сказаться на жизни другого человека. То есть нельзя себе загадать чтобы вас полюбил какой-то конкретный человек. Вы можете попросить любви, можете попросить избавить вас от одиночества, можете попросить лично себе счастья от любви.

Постарайтесь представить максимально детали исполнения вашего желания и ваши чувства, которые вы будете испытывать при этом. Практика визуализации помогает четко понять чего вы хотите и настроить ваше сознание на достижение данной цели. Эту практику хорошо проводить именно в Новолуние, поскольку именно с этого момента луна начинает набирать силу.

Подоконниковый обряд на Новолуние

На новолуние можно проводить интересный подоконниковый обряд с кошельком. Здесь нет ничего совершенно сложного. Возьмите свой обычный кошелёк, с которым вы ходите каждый день по магазинам. Уберите лишнее, а именно то, чего там быть не должно.

Уберите всё, что не относится к бумажным купюрам и металлическим монетам. Вытащите пластиковые карты, фотографии, чеки или транспортные билеты. Если вы носите в кошельке сувенирные монеты или монеты других государств, то их тоже нужно будет убрать.

В ночь на обновление Луны положите кошелек с деньгами на подоконник, куда обычно лунный свет попадает. Оставьте его на подоконнике на всю ночь. Утром Возьмите кошелёк и пользуйтесь им. Ритуал нужно повторять в течение 3 дней, потому что луна только начинает набирать силу. Когда вы положите кошелек на подоконник над ним нужно сказать слова заговора:


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