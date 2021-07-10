Длительный геомагнитный шторм 10 июля 2021: Чем опасна для метеопатов многодневная магнитная буря

10 июля в магнитосфере Земли будет в целом спокойная обстановка, лишь два момента окажутся опасными для здоровья метеозависимых людей. С 3 до 6 часов утра слабая геомагнитная буря вызовет легкое недомогание у людей, которым по долгу службы приходится в столь ранние часы быть на ногах. Возможно, что метеопаты почувствуют головную боль, головокружение. Большинство людей просто будут спать. Вероятность бессоницы и кошмарных сновидений существует, но если в спальне свежий воздух, и выдержан режим дня, то сон ничто не нарушит. Сила возмущений магнитного поля равна 3.
Днем магнитное поле Земли спокойно, заметных возмущений не будет. Можно смело заниматься скопившимися за рабочую неделю делами по дому и на даче, либо поехать отдыхать на пляж. Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, сегодня вспышечная активность невысокая. На поверхности Солнца наблюдается две группы пятен. Это области с более низкой температурой, опасные спонтанными выбросами в космическое пространство густых потоков ионизированной плазмы. Ближайшее воскресенье и два последующих дня будут настоящим испытанием для метеопатов, 12 июля прогнозируется мощный 24- часовой геомагнитный удар силой 6 баллов.
10 июля начиная с 18 часов и до полуночи ожидается второй за сутки всплеск магнитной “качки”. Сила колебаний составит 4 балла, это малая геомагнитная буря. Резкие скачки давления, боли в сердце, одышка, обострение хронических заболеваний, слабость и нестабильное состояние психики - эти симптомы могут проявится у метеозависимых землян. Для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы магнитная буря является стрессом для организма. Как следствие, растет риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как подготовиться к магнитным бурям и штормам?
Делайте следующее:
- Придерживайтесь здорового образа жизни, ешьте полезную пищу, не переедайте, особенно на ночь, откажитесь от алкоголя и курения, не нагружайте желудок и печень жирной, копченой и сладкой пищей, соблюдайте режим дня, спите не менее 8 часов.
- Укрепляйте организм физкультурой, закаливанием, пешими прогулками.
- Берегите нервы себе и окружающим, не устраивайте скандалов и споров, будьте терпимее к людям, оптимистичней смотрите на окружающий мир.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Светлана Сергеевна, 49 лет:
- Сильно скачет давление. Нервничаю, волнуюсь, злюсь. Боюсь инсульта. Плохо сплю, сердце стучит и давление высокое. Долго прихожу в себя утром. Кажется, что болит всё.
Ирина Ивановна, 57 лет:
- Болит сердце. Болит голова. Настроение плохое. Ничего не хочется делать, полная апатия. Всем недовольна.
Елена Георгиевна, 46 лет:
- Дышать трудно, постоянно кажется, что душно и не хватает воздуха. Ноет сердце. Судороги в ногах.