Непривитых туристов начнут штрафовать на курортах Кубани
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Непривитых туристов начнут штрафовать на курортах Кубани

9:24:357/10/2021Фото: Википедии
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Ужесточения мер власти региона объясняли ухудшением ситуации с коронавирусом. Этому способствовали переполненные Сочи и Анапа на фоне закрытой Турции.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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С августа в Краснодарском крае запретят въезд туристам без сертификата о вакцинации или справки о получении первого укола. А если они не сделают прививку на месте в течение трех дней, то могут нарваться на штраф 30 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщили власти региона.

Штраф может быть назначен по ст. 20.6.1 КоАП — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Эта статья была введена в российское законодательство в апреле 2020 года в связи с пандемией и введением ограничений из-за COVID-19. Тогда во вех российских регионах ввели режим повышенной готовности. 30 тыс. рублей является максимальной суммой штрафа для граждан по ч. 1 этой статьи. Если же нарушение повлекло причинение вреда здоровью или имуществу, то сумма штрафа вырастает до 50 тыс.

В Краснодарском крае с начала июля 2021 действуют ограничения по заселению туристов, заезжать в отели можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации. 9 июля власти смягчили условия, разрешив заселение тем туристам, которые пока не прошли курс вакцинации полностью и сделали пока только первый укол. С 1 августа даже при отрицательном ПЦР-тесте приезжающие должны пройти вакцинацию в течение трех дней после заселения.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, прежде чес вводить новые ограничения, он посовещался с вице-премьером Татьяной Голиковой. Глава края пообещал обеспечить вакциной всех. Регион запросил дополнительно 300 тысяч доз. Ужесточения мер власти объясняли ухудшением ситуации с коронавирусом. Этому способствовали переполненные курорты юга на фоне закрытой Турции.

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