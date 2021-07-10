Бесполезным оказалось популярное лекарство от коронавируса
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Бесполезным оказалось популярное лекарство от коронавируса

8:49:567/10/2021Фото: pixabay.com
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Наблюдения показали, что постоянный прием достаточно больших доз азитромицина не улучшил состояние пациентов, переживших легкие и средние формы COVID-19, и не снизил вероятность попадания в реанимацию.

таблетки
Азитромицин не улучшил состояние носителей коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Антибиотик азитромицин, которым лечат ковид, не способен улучшить состояние пациентов в легких или средних формах заболевания коронавирусом. О результатах нового исследования сообщили 10 июля в Европейском обществе клинической микробиологии (ECCMID) со ссылкой на журнале Lancet Respiratory Medicine.

"Наши наблюдения показывают, что употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Крайне важно, чтобы медики всех стран мира в ближайшее время отказались от использования этого препарата для борьбы с COVID-19, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию", - отметили ученые.

В начале пандемии медики из Франции заявили, что им удалось подавить COVID-19 или значительно уменьшить тяжесть течения болезни при помощи комбинации из антибиотика азитромицина и гидроксихлорохина, популярного противомалярийного средства.

Но опыты и наблюдения указали на то, что гидроксихлорохин не способен защитить пациентов от коронавируса в безопасных дозах. Однако полагали, что азитромицин все же может оказывать положительное действие за счет сильного противовоспалительного эффекта. Британские ученые провели клинические испытания в течение полугода на зараженных британцах.

Как показали исследования, постоянный прием достаточно больших доз азитромицина не улучшил состояние пациентов и не снизил вероятность попадания в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19.

Таким образом, использование азитромицина для терапии при коронавирусе следует прекратить во всех странах мира, где сейчас это практикуется. Иначе антибиотик потеряет эффективность и станет бесполезным для борьбы с другими инфекциями.

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