Двойной прирост зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 10 июля

В субботу утром "Курьер. Среда. Бердск" стали известны новые сведения о заболевании коронавирусом в городе.
По данным оперативного штаба, за сутки на 10 июля в Бердске выявили 8 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время пандемии COVID-19 заболели 1971 бердчанин.
По официальной информации, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1366 горожан. С начала пандемии вылечились от коронавируса и выписались 1855 жителей Бердска.
За последние 24 часа медики взяли у бердчан 207 тестов на COVID-19. Ковид-статус будет известен через 2-3 дня. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу в городе взяли рекордное количество тестов за все время пандемии - 470. А новых зараженных было всего 4.