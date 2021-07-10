Двойной прирост зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 10 июля
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Двойной прирост зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 10 июля

9:51:507/10/2021Фото: Nso.ru
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С начала пандемии вылечились от коронавируса и выписались 1855 жителей города. За последние 24 часа медики взяли у бердчан 207 тестов на COVID-19.

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В субботу утром "Курьер. Среда. Бердск" стали известны новые сведения о заболевании коронавирусом в городе.

По данным оперативного штаба, за сутки на 10 июля в Бердске выявили 8 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время пандемии COVID-19 заболели 1971 бердчанин.

По официальной информации, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1366 горожан. С начала пандемии вылечились от коронавируса и выписались 1855 жителей Бердска.

За последние 24 часа медики взяли у бердчан 207 тестов на COVID-19. Ковид-статус будет известен через 2-3 дня. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу в городе взяли рекордное количество тестов за все время пандемии - 470. А новых зараженных было всего 4.

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