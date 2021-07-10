Икона "Троеручница" Богородицы: как она стала чудотворной и в чем помогает? Молитвы

11 июля и 25 июля православная церковь празднует икону Божией Матери "Троеручница". История чуда иконы поистине уникальна.
Она стала чудотворной во времена жизни Иоанна Дамаскина в 717 году. Тогда в Дамаске, который относился к Византии правил император Лев Исавр. Дамаск относился большей частью к мусульманским государствам и там началось гонение христиан и иконоборчество. Иоанн вел борьбу с ересью и всячески старался остановить то, что случалось с христианами.
Помимо своей проповеднической деятельности он занимал пост советника в правительстве. Завистники устроили ему ловушку, обвинив его в сговоре с врагами императора с целью свергнуть его. Император поверил им и приказал отрубить Иоанну правую руку.
После осуществления наказания Иоанн закрылся в своей келье и стал молиться иконе Богородицы, которая у него была. Он просил ее об исцелении горячо и долго, а потом уснул. Во сне ему пришла Богородица и сказала, что вернула ему руку, которая отныне должна служить только праведным делам. Иоанн проснулся и увидел, что рука на месте, а ран нет.
Император, узнав о чуде. просил у него прощения и хотел, чтобы Иоанн вернулся на свой пост, однако Иоанн Дамаскин решил стать затворником. Он изготовил серебряную руку и приладил ее к окладу иконы. С той поры икону стали считать чудотворной, а изображается она всегда с тремя ладошками.
По сей день к иконе идут с молитвами об исцелении, о помощи, о заступничестве, о защите от несправедливости. Чаще всего она помогает при заболеваниях суставов рук и ног, а также помогает вернуть зрение. Избавляет от тоски и помогает в работе, особенно прикладной.
Молитва первая
Молитва вторая
Молитва третья