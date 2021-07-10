Как научиться чувствовать габариты машины?

Безукоризненное знание правил дорожного движения и водительское удостоверение ещё не гарантируют, что новоиспечённый автомобилист будет уверенно чувствовать себя за рулём. Не один месяц пройдёт, прежде чем автомобиль станет продолжением водителя, послушным, как собственное тело.
Ощущение габаритов автомобиля приходит с практикой. В автошколе её не всегда достаточно. Поэтому поначалу водителям рекомендуют прикреплять к автомобилю опознавательную наклейку, которая подскажет другим участникам движения, что за рулём новичок. Снять значок можно будет, как только водитель будет уверенно ощущать габариты машины, не стараясь во время движения взглянуть на свои колёса.
Частые ошибки
Зеркала заднего вида позволяют водителю узнать, есть ли сзади или сбоку другие автомобили или помехи. Но устройство зеркал визуально удаляет препятствия, что может привести к ошибкам у начинающих. В результате казавшийся таким отдалённым столб «поцелует» задний бампер.
Не все водители сразу запоминают, что обгоняющий их автомобиль до 2-3 секунд находится в мёртвой зоне – месте, где его не видно в зеркалах.
Водителю поначалу кажется, что за рулём он находится точно посередине машины, а значит расстояние до обоих передних колес одинаковое. Конечно же, это не так. Левое колесо располагается примерно на уровне левого бедра водителя, а правое – гораздо дальше.
Передняя часть капота всегда на виду, боковые габариты отмечены зеркалами, а как же быть с задней частью? На край рекомендуется установить небольшую антенну, чтобы ориентироваться по ней. Это поможет точнее вписываться во время парковки.
Упражнения на габариты
Несколько простых действий, повторённых многократно, помогут натренировать ощущение габаритов у водителя. Выполнять их стоит там, где нет риска помешать движению других или повредить автомобиль.
На лобовом и заднем стекле перед занятием можно прикрепить полоски скотча, совпадающие с линией колёс. Аналогичные линии можно нарисовать мелом на дороге, чтобы, проехав по ним, точно визуализировать, где проходят колёса автомобиля.
Усвоить положение боковых габаритов можно, расставив вдоль движения бутылки или кегли. Сначала широко, потом – чуть уже. Задачей будет не сбить предметы. Усложнить упражнение можно, построит «бутылочную дорогу» в виде змейки, или расставив кегли по центру движения, чтобы проехать между ними.
Задние габариты осваивают, составив из нескольких коробок условный гараж. Задачей водителя будет вписаться в них, не повредив конструкцию ни сбоку, ни сзади. Стоит помнить, что в гараже водителю понадобиться выйти из автомобиля, открыв дверь. А значит, на её открытие тоже потребуется место.
Из коробок также можно составить условный бордюр. Он понадобится для отработки поездки без «притирания» к нему.
Как только упражнения перестанут казаться сложными, можно убрать отметки скотчем и попытаться наехать на разложенные картонки одними боковыми или одними передними колёсами, а также пропустить отметки под дном автомобиля.