Путину доверяют свыше половины россиян, работу президента на "хорошо" оценивают еще больше

По данным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», большая часть россиян (60%) выражают одобрение работы президента России Владимира Путина.
Респондентов спросили, как они оценивают деятельность главы государства, на что 60% ответили , что хорошо, 25% - ответили, что работа идет плохо и 15% - затруднились ответить. О доверии президенту 55% смогли положительно ответить, 34% заявили, что не доверяют Владимиру Путину и 11% не смогли определиться с ответом.
По мнению аналитиков фонда, отношение россиян к работе главы государства не изменилось — в июле 2020 года его работу считали хорошей 63% россиян.
По симпатиям к разным партиям мнения разделились так: за «Единую Россию» - 30% жителей страны, за КПРФ — 11%, ЛДПР — 10%, а за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,8%.