Без света и газа жили голодные и грязные дети со своими родителями: Их изъяли из многодетной семьи
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Без света и газа жили голодные и грязные дети со своими родителями: Их изъяли из многодетной семьи

10:31:317/10/2021Фото: СКР
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СК проводит доследственную проверку, в ходе которой будет дана в том числе юридическая оценка действиям органов системы профилактики. 

СК проверяет неблагополучную семью

По сообщению СМИ о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних детей в Барнауле следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. Об этом накануне сообщила помощник руководителя краевого управления Следственного комитета Елена Коновалова.

В соцсетях было опубликовано сообщение жительницы Барнаула о нахождении несовершеннолетних в социально опасном положении.

-По словам автора, родители не злоупотребляют спиртными напитками, однако ведут безответственный образ жизни - не заботятся о здоровье, полноценном питании и гигиене трех несовершеннолетних детей. Кроме того в доме отсутствует свет и газ, - уточнила официальный представитель СКР по Алтайскому краю.

По данному сообщению, следственными органами регионального Следственного комитета проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана в том числе юридическая оценка действиям органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение как в отношении родителей, так и представителей власти.

Как стало известно, сейчас дети изъяты из семьи и находятся в социальном учреждении.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области недавно обнаружили многодетную семью, где мать гуляла неделями, а дети были вынуждены есть бычки и пить воду, скопившуюся на печи.

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