8-летняя школьница сдала ЕГЭ и собирается поступать в МГУ
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8-летняя школьница сдала ЕГЭ и собирается поступать в МГУ

11:28:357/10/2021Фото: Pixabay
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Алиса Теплякова в свои восемь лет стала выпускницей московской школы № 626. Известно, что годом ранее она получила аттестат за девятый класс.

Восьмилетняя девочка в Москве получила аттестат

О ребенке, сдавшем ЕГЭ по 4 предметам вместе с семнадцатилетними выпускниками рассказали в Рособрнадзоре. Восьмилетняя девочка получила аттестат об образовании в Москве.

- Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, — заявили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Алиса Теплякова в свои восемь лет стала выпускницей московской школы № 626. Известно, что годом ранее она получила аттестат за девятый класс. По словам родителей ребенка, она будет поступать в МГУ на психологический факультет, но может заняться образованием, связанным с экологией и биоинформатикой.

Ранее Собянин рассказал о двух выпускницах, получивших максимум -  400 баллов за 4 экзамена.

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