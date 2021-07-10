8-летняя школьница сдала ЕГЭ и собирается поступать в МГУ

О ребенке, сдавшем ЕГЭ по 4 предметам вместе с семнадцатилетними выпускниками рассказали в Рособрнадзоре. Восьмилетняя девочка получила аттестат об образовании в Москве.
- Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, — заявили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.
Алиса Теплякова в свои восемь лет стала выпускницей московской школы № 626. Известно, что годом ранее она получила аттестат за девятый класс. По словам родителей ребенка, она будет поступать в МГУ на психологический факультет, но может заняться образованием, связанным с экологией и биоинформатикой.
Ранее Собянин рассказал о двух выпускницах, получивших максимум - 400 баллов за 4 экзамена.