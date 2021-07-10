Глухие жители Бердска занялись флорболом на грант фонда Потанина
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Глухие жители Бердска занялись флорболом на грант фонда Потанина

11:50:287/10/2021Фото: группа «Флорбол «Бердские коршуны» в социальной сети «ВКонтакте»
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Команда «Бердские коршуны» приняла участие и выиграла чемпионат на Малом кубке федерации Новосибирского региона по флорболу, это при том, что спортсмены были единственными, у кого есть особенности здоровья.

Флорбол помогает спортсменам с особенностями здоровья реализовать себя

По проекту Бердской автономной некоммерческой организации «Мир глухих» в регионе для слабослышащих людей создаются условия для возможности занятий спортом. Люди с инвалидностью играют во флорбол — игру, напоминающую хоккей с мячом — пластмассовый мяч нужно загнать в ворота соперника при помощи специальной клюшки.

- В Сибири флорбол только начинает появляться. Первыми сибиряками-флорболистами были омичи, которые показали нам, на что способны люди с особенностями здоровья. Пять лет назад мы создали молодежную команду по флорболу «Бердские коршуны» из 10 человек. Сначала просто собирались, играли, потом начали выезжать на соревнования среди слышащих флорболистов. Делаем успехи, часто играем в Новосибирской лиге и на чемпионатах Новосибирска, -  рассказал президент АНО «Мир глухих» Сергей Полозюк из Бердска.

В начале года команда «Бердские коршуны» приняла участие и выиграла чемпионат на Малом кубке федерации Новосибирского региона по флорболу, это при том, что спортсмены были единственными, у кого есть особенности здоровья.

Для слабослышащих людей данный вид спорта стал причиной улучшения их физического состояния, у спортсменов значительно повысилась самооценка. Флорбол стал активнее развиваться среди  слабослышащих.

В муниципальном «Спортограде» Бердска выделили ставку тренера по флорболу для Искитимской школы-интерната, где живут и учатся и бердские дети, имеющие пробелы со слухом.

В 2021 году АНО «Мир глухих» подал заявку на конкурс «Спорт для всех» Фонда Потанина и получил грант на полтора миллиона рублей. Теперь у общества есть планы создать 6 команд по флорболу для слабослышащих и охватить всю Западную Сибирь, пишут на сайте АСИ.

- Флорбол продлевает спортивную жизнь глухих спортсменов, ведь можно играть на высшем уровне до 45 лет. Поэтому мы хотим, чтобы были и взрослые, и детские команды. Надеемся организовать турнир «Сибирская клюшка», который со временем станет всероссийским. Это поможет не только развитию спорта, адаптации слабослышащих в обществе, но и объединит сибиряков, имеющих проблемы здоровья. В наше разобщенное время это особенно важно, – объяснил Полозюк.

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