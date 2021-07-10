Вещи загадочно исчезнувшей девушки с татуировками нашли на мосту в Новосибирске
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Вещи загадочно исчезнувшей девушки с татуировками нашли на мосту в Новосибирске

11:09:147/10/2021Фото: Лизы Алерт
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Родственники пропавшей забили тревогу, когда она перестала выходить на связь. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В Новосибирске 27-летняя девушка оставила вещи на мосту и исчезла

В Новосибирске таинственно пропала 27-летняя Анастасия Ладыгина (Саинсус). Она ушла из дома 7 июля и перестала выходить на связь. На Октябрьском мосту обнаружены вещи пропавшей — сумка и мобильный телефон, рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

Родственники пропавшей забили тревогу, когда она перестала выходить на связь. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Добровольцы просят новосибирцев помочь в поиске - постараться узнать ее среди прохожих.

— В ночь на 8 июля прохожие нашли на Октябрьском мосту личные вещи сибирячки. Сейчас мы ищет тех, кто видел, что произошло на мосту, и понять, куда пропала девушка, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Рост Анастасии — 165 сантиметров. У нее худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Девушка выходила из дома в голубой джинсовке, голубых джинсах, черной футболке и розовых кроссовках. Особая примета — татуировки на руках.

Если кто-то видел Анастасию после 8 июля, просьба позвонить в полицию по номеру 112 или волонтерам по телефону 8-800-700-54-52.

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