Сбербанк хочет отнять у «Дяди Денера» 42 павильона за долги: В списке есть Бердск
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Сбербанк хочет отнять у «Дяди Денера» 42 павильона за долги: В списке есть Бердск

12:01:407/10/2021Фото: Дядя Дёнер | Street Food Russia/VK
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В мае произошел технический дефолт компании по облигациям. Суммы обязательств, которые не были исполнены по первому выпуску — 20,49 млн рублей, по второму — 554,8 тысяч рублей.

У "Дяди Денер" возникли проблемы с возвратом долгов

Сбербанк требует киоски «Дяди Денера», которые заложены под кредиты в 2018 году. Речь идет о 42 специализированных павильонах с площадью от 10 до 25 квадратных метров. Судебное заседание по иску банка пройдет 16 августа.

Сеть кафе, где продают фастфуд «Дядя Денер», была образована в 2009 году, туда приглашают попробовать все виды шаурмы. Множество павильонов помимо Новосибирска находятся в городах региона — Бердске и Искитиме, а также в соседних - Барнауле, Томске, Новокузнецке, Бийске, и в поселках Шерегеш и Линево.

Владельцы сети кафе быстрого питания - Антон Лыков, Людмила Супрун (по 33,33%), Антон Супрун (32,33%) и Александр Павлов (1%). В мае произошел технический дефолт компании по облигациям. Суммы обязательств, которые не были исполнены по первому выпуску — 20,49 млн рублей, по второму — 554,8 тысяч рублей.

Владельцы банков обратились в суд -  50,5 миллионов рублей планирует отсудить ООО «Юнилайн капитал менеджмент», 60,7 миллиона рублей требует ООО «Монотон», пишет «Коммерсантъ».

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