Сбербанк хочет отнять у «Дяди Денера» 42 павильона за долги: В списке есть Бердск

Сбербанк требует киоски «Дяди Денера», которые заложены под кредиты в 2018 году. Речь идет о 42 специализированных павильонах с площадью от 10 до 25 квадратных метров. Судебное заседание по иску банка пройдет 16 августа.
Сеть кафе, где продают фастфуд «Дядя Денер», была образована в 2009 году, туда приглашают попробовать все виды шаурмы. Множество павильонов помимо Новосибирска находятся в городах региона — Бердске и Искитиме, а также в соседних - Барнауле, Томске, Новокузнецке, Бийске, и в поселках Шерегеш и Линево.
Владельцы сети кафе быстрого питания - Антон Лыков, Людмила Супрун (по 33,33%), Антон Супрун (32,33%) и Александр Павлов (1%). В мае произошел технический дефолт компании по облигациям. Суммы обязательств, которые не были исполнены по первому выпуску — 20,49 млн рублей, по второму — 554,8 тысяч рублей.
Владельцы банков обратились в суд - 50,5 миллионов рублей планирует отсудить ООО «Юнилайн капитал менеджмент», 60,7 миллиона рублей требует ООО «Монотон», пишет «Коммерсантъ».