Особый симоронский ритуал Денежная девятка подарит богатство

Ритуал на привлечение денег с цифрой 9 относится к симоронским ритуалам. Он на сегодняшний день известен уже очень многим людям.
Эти действия отличаются своей простотой, легкостью в исполнении и доступностью для каждого. Говорят, что чем проще ритуал, тем он эффективнее.
Денежная девятка способна помочь вам найти необходимую сумму денег для приобретения чего-либо. Перед его проведением вам нужно определить цель, на которую вам необходима требуемая сумма денег. Нельзя просить у этого ритуала неопределённую сумму денег, например нельзя сказать: "Я хочу очень много денег" или "Я хочу быть богатым". Мысль нужно формировать чётко и правильно. Например: "Мне нужно 20 тысяч рублей на электросамокат".
Когда вы определились с суммой денег и целью, на которую она вам нужна, возьмите цветную ручку, фломастер или маркер.
На внутренней стороне левого запястья вашей руки нарисуйте цифру 9, а под ней значок бесконечности. При этом нужно сказать слова: "Симороню, ворожу, бесконечные деньги в жизнь привожу. С волшебной девяткой все в жизни пойдет гладко".
После проведения ритуала знаки с руки можно смыть, перерисовать их на листок бумаги, который сложить и убрать в укромное место. Можно в этот же тайничок положить несколько монеток или какую-то бумажную купюру, чтобы деньги понимали куда им течь.
Не забудьте о том, что этот ритуал можно совершать только с хорошим настроением и не иметь обид на кого-то либо и других темных мыслей в голове.