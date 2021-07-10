Особый симоронский ритуал Денежная девятка подарит богатство
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Особый симоронский ритуал Денежная девятка подарит богатство

1:20:537/10/2021Фото: pixabay
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Не забудьте о том, что этот ритуал можно совершать только с хорошим настроением и не иметь обид на кого-то либо и других темных мыслей в голове.

9
Эта цифра поможет вам найти нужные деньги

Ритуал на привлечение денег с цифрой 9 относится к симоронским ритуалам. Он на сегодняшний день известен уже очень многим людям.

Эти действия отличаются своей простотой, легкостью в исполнении и доступностью для каждого. Говорят, что чем проще ритуал, тем он эффективнее.

Денежная девятка способна помочь вам найти необходимую сумму денег для приобретения чего-либо. Перед его проведением вам нужно определить цель, на которую вам необходима требуемая сумма денег. Нельзя просить у этого ритуала неопределённую сумму денег, например нельзя сказать: "Я хочу очень много денег" или "Я хочу быть богатым". Мысль нужно формировать чётко и правильно. Например: "Мне нужно 20 тысяч рублей на электросамокат".

Когда вы определились с суммой денег и целью, на которую она вам нужна, возьмите цветную ручку, фломастер или маркер.

На внутренней стороне левого запястья вашей руки нарисуйте цифру 9, а под ней значок бесконечности. При этом нужно сказать слова: "Симороню, ворожу, бесконечные деньги в жизнь привожу. С волшебной девяткой все в жизни пойдет гладко".

После проведения ритуала знаки с руки можно смыть, перерисовать их на листок бумаги, который сложить и убрать в укромное место. Можно в этот же тайничок положить несколько монеток или какую-то бумажную купюру, чтобы деньги понимали куда им течь.

Не забудьте о том, что этот ритуал можно совершать только с хорошим настроением и не иметь обид на кого-то либо и других темных мыслей в голове.

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