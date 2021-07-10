Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
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Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска

12:53:527/10/2021Фото: Pixabay
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По его словам, как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику.

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Те граждане, которые считают что уже несколько раз переболели коронавирусом, сами себе ставили диагноз. Подавляющее большинство болеют COVID-19 только один раз. Об этом рассказал Сергей Нетесов — заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН.

- Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику, - объяснил ученый.

По словам специалиста, существует не менее четырех заболеваний, при которых идет потеря вкуса и обоняния и утверждать без лабораторных исследований о том, что человек переболел именно коронавирусом нельзя. Повторное заражение коронавирусом происходит один раз на 100-200 тысяч случаев.

- Поэтому давайте все-таки здраво рассуждать, и не будем доверять только симптоматике. Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия, - добавил ученый из Новосибирска.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что мэр наукограда Кольцово Николай Красников, где находится научный центр "Вектор", разработавший вторую российскую вакцину от ковида, заявил о трехкратном заражении коронавирусом. По его словам, последнее заболевание произошло после вакцинации.

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