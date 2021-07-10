Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска

Те граждане, которые считают что уже несколько раз переболели коронавирусом, сами себе ставили диагноз. Подавляющее большинство болеют COVID-19 только один раз. Об этом рассказал Сергей Нетесов — заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН.
- Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику, - объяснил ученый.
По словам специалиста, существует не менее четырех заболеваний, при которых идет потеря вкуса и обоняния и утверждать без лабораторных исследований о том, что человек переболел именно коронавирусом нельзя. Повторное заражение коронавирусом происходит один раз на 100-200 тысяч случаев.
- Поэтому давайте все-таки здраво рассуждать, и не будем доверять только симптоматике. Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия, - добавил ученый из Новосибирска.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что мэр наукограда Кольцово Николай Красников, где находится научный центр "Вектор", разработавший вторую российскую вакцину от ковида, заявил о трехкратном заражении коронавирусом. По его словам, последнее заболевание произошло после вакцинации.