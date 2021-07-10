2 опасных магнитных бури после 10 июля 2021 года: Как быстро прийти в себя, если стало плохо

Одна из самых мощных магнитных бурь, заранее спрогнозированных учёными в июле 2021 года, наступит в период с 11 по 13 июля.
Мощность этой бури составит 5 баллов из 9 возможных. Это довольно ощутимый удар для метеозависимых людей, а также для тех у кого есть хронические заболевания.
В первую очередь под ударом оказываются люди с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы, нервной и дыхательной систем. Значительные недомогания могут быть у людей с заболеваниями суставов, они ощущают крутящие боли, которые не дают заснуть.
Самыми частыми жалобами в неблагоприятные периоды становятся головная боль, головокружение, резкое повышение или падение артериального давления, нарушение работы сердца в виде тахикардии или брадикардии. Со стороны нервной системы могут быть такие нарушения, как раздражительность , бессонница, повышенная эмоциональность, плаксивость, нарушения сна.
Метеозависимость не являются диагнозом, а значит и самостоятельным заболеванием. Нестабильное состояние геомагнитного поля Земли в первую очередь влияет на те заболевания, которые у вас уже имеются. Если вы знаете о наличии у вас хронического заболевания, то вам нужно особо тщательно относиться к приему лекарств, назначенных вам врачом. Если вы просто в период магнитных будет замечаете у себя сразу несколько симптомов из вышеперечисленных, вам рекомендуется пройти обследование у врача и сдать необходимые анализы, по итогам которых терапевт направит вас к кардиологу либо невропатологу.
В периоды магнитных бурь врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать особый распорядок дня. Необходимо ограничить физические нагрузки, уровень стресса, изменить режим питания. Принимать пищу нужно часто и небольшими порциями. Стоит исключить из вашего меню жареную, жирную, копченую и соленую пищу, откажитесь от кофе и крепкого чая, алкоголя и курения.
Можно принимать травяные чаи и лекарственные препараты на основе трав, которые обладают успокоительным действием.
Внимательно следите за уровнем вашего артериального давления и пульса. Если назначенные вам препараты не помогают сбить давление и высокий пульс, не ждите что всё пройдёт само собой, вызываете скорую помощь.
Последняя магнитная буря в июле 2021 года ожидается в конце месяца, 29 числа. Она продлится всего один день и уровень колебаний составит 4 балла.