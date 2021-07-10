2 опасных магнитных бури после 10 июля 2021 года: Как быстро прийти в себя, если стало плохо
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2 опасных магнитных бури после 10 июля 2021 года: Как быстро прийти в себя, если стало плохо

2:20:217/10/2021Фото: pixabay
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Со стороны нервной системы могут быть такие нарушения, как раздражительность , бессонница, повышенная эмоциональность, плаксивость, нарушения сна.

солнце
Однодневных магнитных бурь в июле практически нет

Одна из самых мощных магнитных бурь, заранее спрогнозированных учёными в июле 2021 года, наступит в период с 11 по 13 июля.

Мощность этой бури составит 5 баллов из 9 возможных. Это довольно ощутимый удар для метеозависимых людей, а также для тех у кого есть хронические заболевания.

В первую очередь под ударом оказываются люди с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы, нервной и дыхательной систем. Значительные недомогания могут быть у людей с заболеваниями суставов, они ощущают крутящие боли, которые не дают заснуть.

Самыми частыми жалобами в неблагоприятные периоды становятся головная боль, головокружение, резкое повышение или падение артериального давления, нарушение работы сердца в виде тахикардии или брадикардии. Со стороны нервной системы могут быть такие нарушения, как раздражительность , бессонница, повышенная эмоциональность, плаксивость, нарушения сна.

Метеозависимость не являются диагнозом, а значит и самостоятельным заболеванием. Нестабильное состояние геомагнитного поля Земли в первую очередь влияет на те заболевания, которые у вас уже имеются. Если вы знаете о наличии у вас хронического заболевания, то вам нужно особо тщательно относиться к приему лекарств, назначенных вам врачом. Если вы просто в период магнитных будет замечаете у себя сразу несколько симптомов из вышеперечисленных, вам рекомендуется пройти обследование у врача и сдать необходимые анализы, по итогам которых терапевт направит вас к кардиологу либо невропатологу.

В периоды магнитных бурь врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать особый распорядок дня. Необходимо ограничить физические нагрузки, уровень стресса, изменить режим питания. Принимать пищу нужно часто и небольшими порциями. Стоит исключить из вашего меню жареную, жирную, копченую и соленую пищу, откажитесь от кофе и крепкого чая, алкоголя и курения.

Можно принимать травяные чаи и лекарственные препараты на основе трав, которые обладают успокоительным действием.

Внимательно следите за уровнем вашего артериального давления и пульса. Если назначенные вам препараты не помогают сбить давление и высокий пульс, не ждите что всё пройдёт само собой, вызываете скорую помощь.

Последняя магнитная буря в июле 2021 года ожидается в конце месяца, 29 числа. Она продлится всего один день и уровень колебаний составит 4 балла.

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