Почему нужной забирать с собой чек из магазина: Мошенники ведут охоту
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Почему нужной забирать с собой чек из магазина: Мошенники ведут охоту

1:29:067/10/2021Фото: Flickr
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Анализ информации из чеков помогает развитию магазинов и торговых сетей, однако чек после оплаты картой может сыграть на руку мошенникам.

В магазине при расчете картой чек нужно забирать

Использование информации, находящейся в магазинных чеках, становится средством продвижения и улучшения работы магазина.

Однако, если чек после оплаты банковской картой попадет в руки к мошенникам, они смогут воспользоваться данными в свою пользу.

На чеке остаются 4 последние цифры карты, аферист может воспользоваться ими во время звонка, чтобы убедить гражданина в том, что он действительно владеет информацией по карте.

В магазинах проводится большая работа по привлечению клиентов, для этого анализируются данные о продажах и покупках людей и привлекают их делать еще более дорогие покупки, об этом рассказал Андрей Коновалов, специализирующийся на антикризисном управлении бизнесом для «ПРАЙМ».

Информация после анализа чеков из магазина интересна многим компаниям. Для чего это нужно ?  Если идет продажа моркови в магазине, сразу принимаются меры, чтобы она не закончилась на прилавке и всегда была в достаточном количестве.

Данный опыт интересен и тем, кто работает с косметикой, одеждой, в салонах связи и других сферах.

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