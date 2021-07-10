Смертельное землетрясение произошло в Таджикистане
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Смертельное землетрясение произошло в Таджикистане

1:12:557/10/2021
0

Эпицентр располагался в 169 км к юго-востоку от города Худжанд. Сообщается о пяти погибших.

земля трещина
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Таджикистана, погибли пять человек

В Таджикистане при землетрясении погибли пять человек, сообщили власти республики 10 июля.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Таджикистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сильные подземные толчки были зафиксировано в 02.14 по времени UTC (05.14 мск).

Эпицентр располагался в 169 км к юго-востоку от города Худжанд. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области наиболее сейсмически нестабильным место считается Искитимский район, где добывают антрацит.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
12:53:52 7/10/2021
Сколько раз человек может переболеть коронавирусом, мифы развенчал ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
БердскГде поставить прививку от коронавируса в Бердске, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская. Полный список пунктов вакцинации
12:38:57 7/10/2021
Где поставить прививку от коронавируса в Бердске, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская. Полный список пунктов вакцинации
Как научиться чувствовать габариты машины?
12:20:31 7/10/2021
Как научиться чувствовать габариты машины?
БердскСбербанк хочет отнять у «Дяди Денера» 42 павильона за долги: В списке есть Бердск
12:01:40 7/10/2021
Сбербанк хочет отнять у «Дяди Денера» 42 павильона за долги: В списке есть Бердск
БердскГлухие жители Бердска занялись флорболом на грант фонда Потанина
11:50:28 7/10/2021
Глухие жители Бердска занялись флорболом на грант фонда Потанина
8-летняя школьница сдала ЕГЭ и собирается поступать в МГУ
11:28:35 7/10/2021
8-летняя школьница сдала ЕГЭ и собирается поступать в МГУ
Икона "Троеручница" Богородицы: как она стала чудотворной и в чем помогает? Молитвы
11:20:10 7/10/2021
Икона "Троеручница" Богородицы: как она стала чудотворной и в чем помогает? Молитвы
Вещи загадочно исчезнувшей девушки с татуировками нашли на мосту в Новосибирске
11:09:14 7/10/2021
Вещи загадочно исчезнувшей девушки с татуировками нашли на мосту в Новосибирске
Почему одни болеют очень тяжело коронавирусом, а другие легко - геномный анализ
10:52:44 7/10/2021
Почему одни болеют очень тяжело коронавирусом, а другие легко - геномный анализ
Как использовать летнее Новолуние – экватор 10 июля 2021 года для себя: 4 способа изменить жизнь с этой магической даты
10:40:03 7/10/2021
Как использовать летнее Новолуние – экватор 10 июля 2021 года для себя: 4 способа изменить жизнь с этой магической даты