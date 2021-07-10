Смертельное землетрясение произошло в Таджикистане

В Таджикистане при землетрясении погибли пять человек, сообщили власти республики 10 июля.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Таджикистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сильные подземные толчки были зафиксировано в 02.14 по времени UTC (05.14 мск).
Эпицентр располагался в 169 км к юго-востоку от города Худжанд. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области наиболее сейсмически нестабильным место считается Искитимский район, где добывают антрацит.