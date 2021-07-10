Чем вывести пятно от ягоды с одежды?
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Чем вывести пятно от ягоды с одежды?

3:20:507/10/2021Фото: pixabay
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Самая большая ошибка - сразу застирать пятно с мылом или порошком. 

ягода
Пятна от сока ягод обычно трудно отстирать

Вот и настало лето - это самый вкусный сезон, когда можно есть ягоды. Кто их не любит? Неверное, нет таких людей. Особенно дети всегда едят ягоды с удовольствием. Но сопровождают такое удовольствие обычно и неприятные моменты - пятна от ягодного сока на одежде.

Все хозяйки знают, насколько трудно отстирать эти пятна, особенно от темных ягод - смородины, ежевики, черники и голубики. Вишня и малина также доставляют много хлопот.

Самая большая ошибка - сразу застирать пятно с мылом или порошком.

На помощь вам придут: кипяток, соль, уксус или лимонная кислота, нашатырь, перекись водорода или таблетка гидроперита.

На белой ткани можно воспользоваться обычным кипятком. Запачканную вещь нужно растянуть над кастрюлей или банкой так, чтобы пятно было по центру ёмкости. Вскипятите воду и начинайте лить на пятно. Пятно от ягодного сока начнёт светлеть и может исчезнуть совсем. После обработки кипятком вещь постирать как обычно - с применением порошка. На цветных тканях этот метод применять нельзя, потому что он может обесцветить ткань.

Если пятно не свежее, а уже застарелое, можно попробовать вывести его уксусом и лимонной кислотой. Для этого в равных пропорциях смешайте столовый уксус и сок лимона. Обрабатываете пятно от краям к центру, чтобы не размазать его по ткани еще сильнее. После осветления пятна постирать вещь как обычно с применением порошка или стирального мыла.

Если пятен на одежде от ягод очень много, можно замочить вещь в кислом молоке или простокваше, после этого прополоскать в холодной воде и постирать как обычно с остальными вещами.

Можно попробовать вывести пятно от ягоды солью. Для этого на свежее пятно насыпьте соль, если пятно уже засохло, то соль смешайте с водой в равных пропорциях и положите кашицу на пятно. Оставьте на полчаса, затем прополощите прохладной водой и положите вещи в стирку как обычно.

Нашатырный спирт и перекись водорода помогут вам избавиться от любых пятен в том числе от черники, от вишни, от брусники. Намочите ватный диск в нашатырном спирте и аккуратно потрите пятно, сполосните, а потом застирайте удобным для вас способом.

Для выведения пятен перекисью водорода возьмите одну таблетку гидроперита, разведите её в 100 мл воды, смочите ватный диск и также обработайте пятно как нашатырным спиртом.

Если смешать перекись водорода и нашатырный спирт в равных пропорциях, то этот состав поможет вывести пятна от смородины и голубики. Нанесите раствор на пятно, подождите пока она осветлиться, прополощите вещь проточной водой и постирайте как обычно. Этот метод разрешено применять и на тканях с цветным принтом.

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