Зарплаты главврачей и рядовых медиков требует уравнять Лига защиты врачей: Тогда не будет оттока
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Зарплаты главврачей и рядовых медиков требует уравнять Лига защиты врачей: Тогда не будет оттока

3:06:497/10/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В любой стране врач – это привилегированная часть общества, в нашей стране считается, что врачи и учителя ответственны за все беды, к ним относятся, как к людям второго сорта, заявил Семен Гальперин.

Врачи не чувствуют себя защищенными

В Коми за полгода 2021-го численность врачей сократилась на 56, медсестер - на 153 человека. Глава региона Владимир Уйба обвинил в этом главврачей районных больниц:

- Просыпайтесь, коллеги. Не тащит главный врач — убирайте его, не нужен он, если он только сидит и задает вопросы "А где у меня терапевт, а где у меня невролог". Не нужен такой главный врач, толку с ним не будет.

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин предложил главе республики для прекращения оттока медиков, уровнять зарплаты главврачей и рядовых медработников.

-Мы знаем разницу в зарплате между организаторами здравоохранения и врачами, когда главный врач медучреждения получает зарплату в десятки раз выше, чем его рядовые сотрудники. Как правило врачи очень бедные, а главврачи – богатые. Хотя во всем мире наоборот. Главное, что нужно менять – это статус врача. Да, на главных врачей можно было бы возложить обязанность в удержании кадров, но тогда нужна конкретика: что именно они должны делать. Например, если бы Уйба издал приказ, что годовой доход главврача, не должен превышать оклад рядового врача, или, чтобы это были открытые цифры, наверное, что-то бы решилось. К тому же у нас нет такого региона, где бы врачей не обманули с выплатами в связи с пандемией. Врачи работают сейчас на износ, умирают на рабочих местах, но никакой компенсации по факту не получили, - цитирует Гальперина ОСН.

По его словам, дефицит медиков - это  проблема всей России из-за понижения статуса людей в белых халатах.

- Реформа здравоохранения, проходившая с 2010 года, а также оптимизация системы медпомощи привела к тому, что мы медработников теряем, как в 90-е мы теряли инженеров. Коме того, нет реальных путей упрочнения статуса медработника. У нас предлагаются разные ручные меры, например, принять статус по защите их от нападений, но это все частные ситуации. Нет бюджета, чтобы поднять им заработную плату. В любой стране врач – это привилегированная часть общества, в нашей стране считается, что врачи и учителя ответственны за все беды, к ним относятся, как к людям второго сорта, - высказался глава Лиги.

Дефицит медиков испытывает и Бердская ЦГБ, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Одним из способов привлечения врачей в городе посчитали выделение квартир в военном городке на месте заброшек Минобороны.

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