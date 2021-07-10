Число погибших при обрушении жилой 12-этажки в США достигло 79. Судьба 61 человека пока неизвестна
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Число погибших при обрушении жилой 12-этажки в США достигло 79. Судьба 61 человека пока неизвестна

1:39:147/10/2021Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79

При обрушении жилого здания в городе Серфсайд (штат Флорида, США) погибло 79. Об этом заявила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции.

"Мы обнаружили тело еще одного погибшего", - сказала она.  - Подтверждена гибель 79 человек".

Глава округа добавила, что судьба 61 человека остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате. Соответствующее распоряжение главы государства предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны. До этого режим ЧС ввел губернатор штата Рон Десантис.

При разборе завалов обнаружили тела сестры первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры Софии, ее мужа и их сына. Помимо них, в квартире должны были находиться две дочери сестры первой леди. По словам министра, их поиск продолжается. После обрушения здания Сильвана Лопес Морейра отправилась во Флориду, чтобы следить за ходом спасательных работ с места событий, передает ТАСС.

Уцелевшую часть обрушившегося строения снесли 4 июля, после чего поисково-спасательные работы были продолжены.

Причины произошедшего еще не определены, после завершения спасательной операции проведут расследование. Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава при этом отметила, что, по всей видимости, имели место "проблемы со структурными элементами" конструкции здания. Власти штата пока не получили свидетельств того, что обрушение дома было вызвано кем-то целенаправленно.

Посольство РФ запросило у Госдепартамента информацию о том, есть ли среди пострадавших граждане России.

Эксперт в области инженерии предупреждал руководство управляющей компании о существенных структурных повреждениях здания за три года до его обрушения, пишет газета The New York Times.

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