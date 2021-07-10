Самый запретный месяц Зуль-хиджа: Что говорится в Коране об этом особенном времени с 11 июля 2021 года

В главной священной книге мусульман - Коране - Всевышний не один раз обращается к своим подданным с призывом руководствоваться своим разумом и не поддаваться слабостям и страстям, а также понимать, что такое хорошо для того чтобы для запретного не оставалось место в жизни.
Для того чтобы людям было проще вести праведный образ жизни, угодный Аллаху, он установил несколько специальных периодов в году для того чтобы правоверным было проще заработать себе прощение. Таких месяцев в году всего 4, но самым дорогим из них считается месяц Зуль-хиджа.
В 2021 году он начнется 11 июля.
Эти месяцы называются запретными потому что в течение всех дней месяца строго запрещено ввести войны, участвовать в конфликтах, скандалить, ругаться, мстить, а также совершать злые и плохие поступки.
Каждый год для мусульман выделяется период, длящийся 3 дня, предназначенный для совершения паломничества к священным местам. Этим священным местом является Мекка, в которой расположено самое священное строение для мусульман - Кааба.
Паломничество, иначе называемое хадж, обязан совершить в своей жизни хотя бы один раз каждый правоверный мусульманин. Совершение паломничества по всем обрядам и правилам позволяет мусульманину избавиться от его грехов за всю его прошедшую жизнь. Хадж обязателен для совершения жизни только один раз, но не возбраняется его повторять. Проходит он на седьмой восьмой и девятый день месяца Зуль-хиджа.
Самыми ценными в месяце являются первые его 10 дней. Всевышний призывают всех в эти дни не особо тщательно молиться, совершать благие дела, делать пожертвования либо другую благотворительность, а также соблюдать пост. Это не обязательно, но рекомендовано для всех.
Самым дорогим днём в году считается девятый день месяца Зуль-хиджа. Это последний день совершения хаджа для паломников, а для тех кто паломничество не совершает, этот день поста. Перед этим днём мусульманин должен попросить прощения у всех тех, кого он обидел, или у тех, кого он обидел предположительно. После этого можно приступить к посту. Соблюдение поста в день Арафа дарует мусульманину прощение его грехов за прошедший и за будущий год.
Соблюдение поста у мусульман предполагает отказ от пищи, от приёма воды и других напитков, от курения или вдыхания дыма ради удовольствия, а также отказ от интимной близости.